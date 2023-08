Atelier dégustation: vins et fromage 46 Rue du Velay Saint-Bonnet-le-Froid, 9 septembre 2023, Saint-Bonnet-le-Froid.

Saint-Bonnet-le-Froid,Haute-Loire

Épater vos papilles grâce à la rencontre entre vins et fromages. De savoureux accords mets et vins qui vous mettront l’eau à la bouche !

30€.

2023-09-09 fin : 2023-09-09 . EUR.

46 Rue du Velay Vins Marcon

Saint-Bonnet-le-Froid 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Dazzle your taste buds with wine and cheese pairings. Mouth-watering food and wine pairings!

30?

Deslumbre a sus papilas gustativas con maridajes de vino y queso. Sabrosos maridajes que le harán la boca agua

30?

Verblüffen Sie Ihre Geschmacksknospen durch das Zusammentreffen von Wein und Käse. Diese köstlichen Kombinationen von Speisen und Weinen werden Ihnen das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen!

30?

Mise à jour le 2023-08-17 par Office de Tourisme du pays de Montfaucon