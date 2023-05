Atelier dégustation: vins et desserts 46 Rue du Velay, 26 août 2023, Saint-Bonnet-le-Froid.

Saint-Bonnet-le-Froid,Haute-Loire

11h Atelier spécial gourmands ! Venez découvrir les alliances savoureuses entre vins et desserts, pour une complémentarité tout en douceur.

20€.

2023-08-26 à ; fin : 2023-08-26 . EUR.

46 Rue du Velay Vins Marcon

Saint-Bonnet-le-Froid 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



11am Special gourmet workshop! Come and discover the tasty combinations between wines and desserts, for a smooth complementarity.

20?

11.00 h ¡Taller gastronómico especial! Venga a descubrir las sabrosas combinaciones entre vinos y postres, para una suave complementariedad.

20?

11 Uhr Workshop speziell für Feinschmecker! Entdecken Sie die köstlichen Kombinationen von Wein und Desserts, die sich auf sanfte Weise ergänzen.

20?

