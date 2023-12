Cet évènement est passé Atelier dégustation: zoom sur le Saint Joseph 46 Rue du Velay Saint-Bonnet-le-Froid Catégories d’Évènement: Haute-Loire

Début : 2023-01-27

fin : 2023-01-27 11h découvrez cette appellation mythique de la Vallée du Rhône Nord. Longue de 60 kilomètres du Nord au Sud. Elle nous offre une multitude de facettes à découvrir.

25€.

46 Rue du Velay Vins Marcon

Saint-Bonnet-le-Froid 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

