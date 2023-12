Contes d’hiver 46, rue du Cardénal Issigeac, 27 décembre 2023 19:30, Issigeac.

Issigeac,Dordogne

Avec la complicité et la fine oreille musicale de Nico, Sara vous racontera trois histoires à découvrir en famille : il sera question de l’enfance du Père-Noël, de la magie de la neige et de repas de Noël entre amis…

On va rire et s’émerveiller au son du tambour, de la guitare et du balafon tout en savourant les bonnes bières et chocolats chauds d’Isabelle et Andy !.

2023-12-27 fin : 2023-12-27 . .

46, rue du Cardénal Andy’s Bar

Issigeac 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



With Nico’s musical ear and complicity, Sara will tell you three stories to discover with your family: the childhood of Santa Claus, the magic of snow and Christmas meals with friends?

We’ll laugh and wonder to the sound of the drum, guitar and balafon, while enjoying Isabelle and Andy’s beers and hot chocolates!

Con la ayuda y el oído musical de Nico, Sara te contará tres historias para descubrir en familia: la infancia de Papá Noel, la magia de la nieve y las comidas navideñas con amigos..

Reiremos y nos maravillaremos al son del tambor, la guitarra y el balafón, ¡mientras disfrutamos de las cervezas y los chocolates calientes de Isabelle y Andy!

Mit Nicos musikalischem Gehör erzählt Sara drei Geschichten für die ganze Familie: Es geht um die Kindheit des Weihnachtsmannes, den Zauber des Schnees und um Weihnachtsessen mit Freunden

Wir werden lachen und staunen, wenn die Trommel, die Gitarre und das Balafon erklingen, während Isabelle und Andy uns mit Bier und heißer Schokolade versorgen!

