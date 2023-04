BALADES SUR LA LAGUNE EN VOILIER DE TRADITION 46 rue des Nautiquards, 14 octobre 2023, Narbonne.

« Balades sur la lagune » à bord d’un voilier de tradition.

L’association « Les amis du Deux-Frères » vous invite à venir naviguer à bord du voilier traditionnel le « Deux-Frères » et découvrir les paysages lagunaires de l’étang de Bages ainsi que les techniques anciennes de navigation.

Embarquement : Port de La Nautique – Narbonne ( Ecole de voile : 43 rue des Nautiquards)

Samedi : 18 mars, 15 avril, 27 mai, 17 juin, 22 juillet, 26 août, 16 septembre, 14 octobre, 4 novembre.

Embarquement : Port de Bages (Port de Bages, rue de la rivière)

Dimanche : 19 mars, 16 avril, 28 mai, 18 juin, 23 juillet, 27 août, 17 septembre, 15 octobre, 5 novembre

Départs de 14 H à 18 H, toutes les demi-heures.

Navigation sur l’étang de Bages-Sigean

Libre participation aux frais.

Annulation en cas de météo défavorable.

Réservation conseillée..

2023-10-14 à 14:00:00 ; fin : 2023-10-14 18:00:00. .

46 rue des Nautiquards Port la Nautique

Narbonne 11100 Aude Occitanie



« Stroll on the lagoon » on board a traditional sailing boat.

The association « Les amis du Deux-Frères » invites you to come and sail on board the traditional sailing boat « Deux-Frères » and discover the lagoon landscapes of the Etang de Bages as well as the old navigation techniques.

Boarding : Port de La Nautique – Narbonne (Sailing school : 43 rue des Nautiquards)

Saturdays: March 18, April 15, May 27, June 17, July 22, August 26, September 16, October 14, November 4.

Boarding : Port de Bages (Port de Bages, rue de la rivière)

Sunday: March 19, April 16, May 28, June 18, July 23, August 27, September 17, October 15, November 5

Departures from 14 H to 18 H, every half hour.

Sailing on the Bages-Sigean lake

Free participation in the costs.

Cancellation in case of bad weather.

Reservation advised.

« Paseo por la laguna » a bordo de un velero tradicional.

La asociación « Les amis du Deux-Frères » le invita a venir a navegar a bordo del velero tradicional « Deux-Frères » y descubrir los paisajes lagunares del Etang de Bages, así como las antiguas técnicas de navegación.

Embarque: Port de La Nautique – Narbonne (Escuela de vela: 43 rue des Nautiquards)

Sábados: 18 de marzo, 15 de abril, 27 de mayo, 17 de junio, 22 de julio, 26 de agosto, 16 de septiembre, 14 de octubre, 4 de noviembre.

Embarque: Port de Bages (Port de Bages, rue de la rivière)

Domingos: 19 de marzo, 16 de abril, 28 de mayo, 18 de junio, 23 de julio, 27 de agosto, 17 de septiembre, 15 de octubre, 5 de noviembre

Salidas de 14:00 a 18:00, cada media hora.

Navegación por el lago de Bages-Sigean

Participación gratuita en los gastos.

Cancelación en caso de mal tiempo.

Se recomienda reservar.

« Spaziergänge auf der Lagune » an Bord eines traditionellen Segelschiffs.

Der Verein « Les amis du Deux-Frères » lädt Sie ein, an Bord des traditionellen Segelschiffs « Deux-Frères » zu segeln und die Lagunenlandschaft des Étang de Bages sowie die alten Techniken der Schifffahrt zu entdecken.

Einschiffung : Port de La Nautique – Narbonne ( Segelschule: 43 rue des Nautiquards)

Samstag: 18. März, 15. April, 27. Mai, 17. Juni, 22. Juli, 26. August, 16. September, 14. Oktober, 4. November.

Anlegen: Port de Bages (Hafen von Bages, Rue de la rivière)

Sonntag: 19. März, 16. April, 28. Mai, 18. Juni, 23. Juli, 27. August, 17. September, 15. Oktober, 5. November

Abfahrten von 14:00 bis 18:00 Uhr, jede halbe Stunde.

Schifffahrt auf dem Étang de Bages-Sigean

Freie Teilnahme an den Kosten.

Absage bei ungünstigem Wetter.

Reservierung empfohlen.

Mise à jour le 2023-03-13 par A.D.T. de l’Aude / ADT 11