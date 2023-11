Atelier Alimentation saine n°2 : Tout savoir sur… les graisses ! 46 rue des Alpes Valence, 15 novembre 2023, Valence.

Valence,Drôme

Après une présentation théorique interactive de ces différentes questions, je vous proposerai quelques « exercices pratiques », des conseils au quotidien, et pour finir, une petite dégustation..

2023-11-15 17:30:00 fin : 2023-11-15 19:30:00. EUR.

46 rue des Alpes L’épicerie d’à côté

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



After an interactive theoretical presentation of these different issues, I’ll propose a few « practical exercises », daily tips, and finally, a little tasting.

Tras una presentación teórica interactiva de estas diferentes cuestiones, propondré algunos « ejercicios prácticos », algunos consejos cotidianos y, para terminar, una pequeña degustación.

Nach einer interaktiven theoretischen Einführung in diese verschiedenen Fragen werde ich Ihnen einige « praktische Übungen », Tipps für den Alltag und zum Abschluss eine kleine Kostprobe anbieten.

