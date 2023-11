ESCAPE GAME AUTOUR D’ERAGON 46 rue de Paris, 57100 Thionville, 8 novembre 2023, Thionville.

Thionville,Moselle

Afin de fêter dignement la sortie de Murtagh, 20 ans après la parution de Eragon, nous vous avons préparé une petite animation avec l’aide des éditions Bayard.

Au programme, un escape game et un quiz !

L’escape game se fera par équipe de maximum 5 personnes avec cinq créneaux possibles (SUR RESERVATION). Nous pouvons accueillir 10 équipes sur l’ensemble des créneaux (2 équipes par horaire). La durée du jeu est d’environ une heure et accessible à partir de 10 ans.. Tout public

Mercredi 2023-11-08 16:00:00 fin : 2023-11-08 18:00:00. 0 EUR.

46 rue de Paris, 57100

Thionville 57100 Moselle Grand Est



To celebrate the release of Murtagh, 20 years after the publication of Eragon, we’ve put together a little entertainment with the help of Bayard Editions.

On the program: an escape game and a quiz!

The escape game will be played by teams of up to 5 people, with five possible slots (BY RESERVATION). We can accommodate 10 teams for all slots (2 teams per schedule). The game lasts about an hour, and is accessible to children aged 10 and over.

Para celebrar el lanzamiento de Murtagh, 20 años después de la publicación de Eragon, hemos preparado un pequeño entretenimiento con la ayuda de Bayard.

El programa incluye un juego de escape y un concurso de preguntas

El juego de escape se jugará en equipos de un máximo de 5 personas, con cinco plazas posibles (CON RESERVA). Podemos acomodar a 10 equipos para todas las franjas horarias (2 equipos por horario). El juego dura aproximadamente una hora y es accesible para niños a partir de 10 años.

Um die Veröffentlichung von Murtagh, 20 Jahre nach dem Erscheinen von Eragon, gebührend zu feiern, haben wir mit Hilfe des Bayard-Verlags eine kleine Animation für Sie vorbereitet.

Auf dem Programm stehen ein Escape Game und ein Quiz!

Das Escape Game wird in Teams von maximal 5 Personen mit fünf möglichen Zeitfenstern gespielt (AUF RESERVIERUNG). Wir können auf allen Zeitfenstern 10 Teams aufnehmen (2 Teams pro Zeitfenster). Die Spieldauer beträgt etwa eine Stunde und ist ab 10 Jahren zugänglich.

Mise à jour le 2023-10-30 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME