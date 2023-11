LECTURE AVEC LE NEST 46 rue de Paris, 57100 Thionville, 2 novembre 2023, Thionville.

Thionville,Moselle

La librairie Tome 5 et le NEST-CDN de Thionville ont le plaisir de vous convier à une lecture réalisée par les artistes du NEST.

Lors de ce rendez-vous, les thématiques du deuil et de l’exil seront abordées à travers la lecture, par les artistes du NEST Aude-Laurence Biver, Adélaïde Bigot et Roxane Coursault, des textes de Jeanne Benameur « La géographie de l’absente » et de Dany Laferrière « Pays sans chapeau ».

Cette lecture s’inscrit dans le cadre de la programmation de Face à la mère au NEST, un poème d’adieu d’un fils à sa mère assassinée en Haïti, mis en scène par Alexandra Tobelaim.

Un tirage au sort aura lieu le soir de la lecture pour gagner 2 places pour Face à la mère et un lot surprise offert par la librairie.. Tout public

Jeudi 2023-11-02 19:00:00 fin : 2023-11-02 21:00:00. 0 EUR.

46 rue de Paris, 57100

Thionville 57100 Moselle Grand Est



The Tome 5 bookshop and NEST-CDN Thionville are delighted to invite you to a reading by NEST artists.

During this event, NEST artists Aude-Laurence Biver, Adélaïde Bigot and Roxane Coursault will read Jeanne Benameur?s « La géographie de l?absente » and Dany Laferrière?s « Pays sans chapeau » on the themes of mourning and exile.

This reading is part of the program of Face à la mère at NEST, a poem of farewell from a son to his mother murdered in Haiti, directed by Alexandra Tobelaim.

A draw will be held on the evening of the reading to win 2 tickets for Face à la mère and a surprise prize offered by the bookshop.

La librería Tome 5 y el NEST-CDN de Thionville tienen el placer de invitarle a una lectura a cargo de artistas NEST.

En esta lectura, las artistas NEST Aude-Laurence Biver, Adélaïde Bigot y Roxane Coursault abordarán los temas del duelo y el exilio en sus lecturas de La géographie de l’absente, de Jeanne Benameur, y Pays sans chapeau, de Dany Laferrière.

Esta lectura forma parte del programa de Face à la mère en NEST, poema de despedida de un hijo a su madre asesinada en Haití, dirigido por Alexandra Tobelaim.

La noche de la lectura se sortearán 2 entradas para Face à la mère y un premio sorpresa ofrecido por la librería.

Die Buchhandlung Tome 5 und das NEST-CDN in Thionville freuen sich, Sie zu einer Lesung einzuladen, die von den Künstlern des NEST gestaltet wird.

Die Künstlerinnen des NEST Aude-Laurence Biver, Adélaïde Bigot und Roxane Coursault lesen aus den Texten von Jeanne Benameur « La géographie de l’absente » und Dany Laferrière « Pays sans chapeau ».

Die Lesung fand im Rahmen des Programms von Face à la mère im NEST statt, einem Abschiedsgedicht eines Sohnes an seine in Haiti ermordete Mutter, das von Alexandra Tobelaim inszeniert wurde.

Am Abend der Lesung werden 2 Eintrittskarten für Face à la mère und ein Überraschungspaket der Buchhandlung verlost.

Mise à jour le 2023-10-30 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME