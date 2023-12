Votre menu de Noël à l’Armoricain 46 rue de l’Eglise 56760 Penestin Penestin, 24 décembre 2023 08:00, Penestin.

Les entrées :

* Saumon Gravlax à l’aneth 200g, accompagné de ses légumes pickles de Trébestan : 18 €

* Foie gras de canard (origine France) mi cuit au cognac et épices 500 g et son chutney de fruits secs : 70 €

* Pain aux fruits 180 g : 3,50 €

* Pâté en croûte volaille, cochon, pistache et trompettes, pickles d’oignons rouges de Trébestan : 65 €/kg

* Mélange salé pour l’apéritif : 250 g : 5 €

Les plats :

* Chapon de Noël de la ferme de Trégrain à Férel, pommes purée au beurre, morilles à la crème, jus de volaille, marrons au jus : 28 € / pers

* Dos de gros bar sauvage, épinards frais de Trébestan, cromesquis de risotto, bisque de homard : 30 € / pers

Commandes par téléphone ou email avant le 17 décembre.

Retrait des commandes le 24 décembre.

46 rue de l'Eglise 56760 Penestin
Penestin 56760
Loire-Atlantique Pays de la Loire
Téléphone: 02 99 90 38 90
Email: larmoricain.penestin@gmail.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-24T09:00:00+01:00 – 2023-12-24T19:00:00+01:00

