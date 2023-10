Taïso pour octobre rose 46 rue de la redoute Ouistreham, 26 octobre 2023, Ouistreham.

Ouistreham,Calvados

Cours collectif de découverte du Taïso au profit du dépistage et de la recherche contre le cancer du sein..

2023-10-26 18:45:00 fin : 2023-10-26 19:45:00. .

46 rue de la redoute Dojo

Ouistreham 14150 Calvados Normandie



Taïso discovery class in aid of breast cancer screening and research.

Clase de descubrimiento de Taiso en grupo a beneficio del cribado y la investigación del cáncer de mama.

Gruppenkurs zur Entdeckung des Taio zugunsten der Früherkennung und Erforschung von Brustkrebs.

Mise à jour le 2023-10-15 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité