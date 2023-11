3e anniversaire de la galerie Eotia 46 Rue de la Paix Marcel Paul Marseille 1er Arrondissement Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 1er Arrondissement 3e anniversaire de la galerie Eotia 46 Rue de la Paix Marcel Paul Marseille 1er Arrondissement, 21 novembre 2023, Marseille 1er Arrondissement. Marseille 1er Arrondissement,Bouches-du-Rhône Fête pour les 3 ans de la galerie Eotia.

2023-11-21 19:00:00 fin : 2023-11-21 . .

46 Rue de la Paix Marcel Paul Eotia Gallery

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Celebrating 3 years of Eotia gallery Celebración de los 3 años de la galería Eotia Party zum dreijährigen Bestehen der Galerie Eotia Mise à jour le 2023-11-08 par Ville de Marseille Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille 1er Arrondissement Autres Lieu 46 Rue de la Paix Marcel Paul Adresse 46 Rue de la Paix Marcel Paul Eotia Gallery Ville Marseille 1er Arrondissement Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville 46 Rue de la Paix Marcel Paul Marseille 1er Arrondissement latitude longitude 43.29156;5.37292

46 Rue de la Paix Marcel Paul Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille-1er-arrondissement/