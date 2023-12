Cet évènement est passé L’étreinte poétique 46 Rue de la Liberté Salins-les-Bains Catégories d’Évènement: Jura

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16 18:00:00

fin : 2023-12-16 . Récital de poèmes par Sasha Steurer

Suivi d’un buffet dinatoire de la joie inspiré d’Hildegarde Von Bingen. « L’étreinte poétique comme l’étreint de chair

Tant qu’elle dure

Défend toute échappée sur la misère du monde »

-André Breton (Inscriptions uniquement par téléphone) EUR.

46 Rue de la Liberté Ciboulette & Cie

Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté

