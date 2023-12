P’tit bazar de Noël 46 Rue de Fontaury Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16 10:00:00

fin : 2023-12-16 19:00:00 P’TIT BAZAR de NOËL

Rendez-vous à l’atelier ! L’atelier Peanuts ouvre ses portes pour un p’tit bazar de Noël avec tous nos amis qui aiment les arachides !

Une journée joyeuse avec du thé chaud, des braderies et des pièces exclusives ! Dans ce cocon festif vous retrouverez : Les bijoux en porcelaine @danslateliermo.

Les cyanotypes textile @atelier_leone.

Les illustrations et objets illustrés @evaoffredo.

Les tisanes de Robinson. Coté Braderie :

dessins, linge et céramique avec Fannie Loget – la petite puce – elise lefebvre..

46 Rue de Fontaury Peanuts

Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

