Atelier Insectes de papier/ Insectes Volants Terriblement Terrifiants (Peanuts) 46 Rue de Fontaury Limoges, 30 octobre 2023, Limoges.

Bientôt la nuit d’Halloween entre ombre et lumière , tu pourras fabriquer une marionnette de papier pour créer des ombres dans la ville…

Un vol d’insectes terriblement terrifiants est annoncé !

Viens imaginer et confectionner un insecte à base de papier découpé et savamment décoré.

A partir de 6 ans..

2023-10-30 fin : 2023-10-30 15:30:00. EUR.

46 Rue de Fontaury Peanuts

Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



With Halloween night just around the corner, you can make a paper puppet to create shadows in the city?

A flight of terrifying insects is announced!

Come and imagine and make an insect out of paper cut-outs and skilfully decorated.

Ages 6 and up.

La noche de Halloween está a la vuelta de la esquina, y entre luces y sombras, puedes hacer una marioneta de papel para crear sombras en la ciudad?

¡Una bandada de terroríficos insectos está en camino!

Ven a imaginar y crea un insecto con recortes de papel e ingeniosamente decorado.

A partir de 6 años.

Bald ist die Halloween-Nacht zwischen Licht und Schatten, und du kannst eine Papierpuppe basteln, um Schatten in der Stadt zu werfen?

Ein Flug von schrecklichen Insekten ist angekündigt!

Du kannst dir ein Insekt aus Papierschnipseln ausdenken und basteln, das dann kunstvoll verziert wird.

Ab 6 Jahren.

