Atelier sérigraphie et couture : vers l’infini et au delà ! (Peanuts) 46 Rue de Fontaury Limoges, 29 juillet 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Pour partir en vadrouille tout l’été nous allons fabriquer et sérigraphier un coussin de voyage.

Après avoir découpé la forme du coussin dans un tissu en coton tout doux, nous réaliserons la forme des pochoirs de sérigraphie :lunes, étoiles, fusées, nuage notre coussin sera graphique, pop et propice à la rêverie !

Une fois les motifs découpés chaque participant pourra sérigraphier les formes avec soin et précision sur le tissu. Il ne nous restera plus qu’à coudre puis à remplir de petites billes ou de ouate de rembourrage en fonction de l’effet recherché. Une petite pause goûter est prévue pendant que l’encre sèche, avant la couture finale !

Atelier ouvert à tous, à partir de 8 ans.

Tarif : 45 euros par personne (matériel compris)..

2023-07-29 fin : 2023-07-29 17:30:00. .

46 Rue de Fontaury

Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



We’re going to make and screen-print a travel cushion for you to take on your summer travels.

After cutting the shape of the cushion from soft cotton fabric, we’ll create the silk-screen stencils: moons, stars, rockets, clouds – our cushion will be graphic, pop and dreamy!

Once the motifs have been cut out, each participant can screen-print the shapes onto the fabric with care and precision. All that’s left to do is sew, then fill with beads or wadding, depending on the desired effect. There will be a short snack break while the ink dries, before the final sewing!

Workshop open to all, ages 8 and up.

Price: 45 euros per person (materials included).

Vamos a confeccionar y serigrafiar un cojín de viaje para que te lo lleves en tus viajes de verano.

Después de recortar la forma del cojín en una suave tela de algodón, haremos las plantillas de serigrafía: lunas, estrellas, cohetes, nubes… ¡nuestro cojín será gráfico, pop y de ensueño!

Una vez recortados los motivos, cada participante podrá serigrafiar las formas sobre la tela con cuidado y precisión. Sólo queda coser y rellenar con bolitas o guata, según el efecto que se busque. Habrá una breve pausa para picar algo mientras se seca la tinta, ¡antes de la costura final!

Abierto a todos, a partir de 8 años.

Precio: 45 euros por persona (materiales incluidos).

Um den ganzen Sommer über auf Wanderschaft zu gehen, werden wir ein Reisekissen herstellen und im Siebdruckverfahren bedrucken.

Nachdem wir die Form des Kissens aus einem weichen Baumwollstoff ausgeschnitten haben, werden wir die Schablonen für den Siebdruck anfertigen: Monde, Sterne, Raketen, Wolken – unser Kissen wird grafisch, poppig und lädt zum Träumen ein!

Sobald die Motive ausgeschnitten sind, kann jeder Teilnehmer die Formen mit Sorgfalt und Präzision im Siebdruckverfahren auf den Stoff aufbringen. Dann müssen wir nur noch nähen und je nach gewünschtem Effekt mit kleinen Kügelchen oder Füllwatte füllen. Während die Tinte trocknet, ist eine kleine Snackpause vorgesehen, bevor es ans Nähen geht!

Der Workshop ist für alle ab 8 Jahren offen.

Preis: 45 Euro pro Person (einschließlich Material).

Mise à jour le 2023-07-21 par OT Limoges Métropole