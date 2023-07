Atelier couture et peinture sur tissu : Koinobori (Peanuts) 46 Rue de Fontaury Limoges, 26 juillet 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Venez fabriquer votre manche à air japonais pour ne pas perdre la direction du vent cet été ! Sur un tissu léger nous allons tracer et découper la forme de la carpe.

Avec de la peinture et des marqueurs textiles chaque enfant dessinera et décorera son poisson. Après un petit temps de séchage nous pourrons coudre et insérer le cercle métallique qui permettra au vent de s’engouffrer dans le manche à air. Nous fixerons ensuite le tout sur un grand bâton pour pouvoir le planter sur la plage cet été !

Atelier ouvert à tous, à partir de 5 ans.

Tarif : 35 euros par personne (matériel compris)..

2023-07-26 fin : 2023-07-26 16:30:00. .

46 Rue de Fontaury

Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come and make your own Japanese windsock so you don’t lose wind direction this summer! On a light fabric, we’ll trace and cut out the shape of a carp.

Using paint and textile markers, each child will draw and decorate his or her own fish. After a short drying period, we’ll sew and insert the metal circle that will allow the wind to rush through the windsock. We’ll then attach the whole thing to a large stick so we can plant it on the beach this summer!

Workshop open to all, ages 5 and up.

Price: 35 euros per person (materials included).

¡Ven a hacer tu propia manga de viento japonesa para no perder la dirección del viento este verano! Sobre una tela ligera trazaremos y recortaremos la forma de una carpa.

Con pintura y rotuladores textiles, cada niño dibujará y decorará su pez. Tras un breve tiempo de secado, coseremos e insertaremos el círculo metálico que permitirá que el viento corra a través de la manga de viento. A continuación, lo sujetaremos todo a un palo grande para poder plantarlo en la playa este verano

Este taller está abierto a todos los mayores de 5 años.

Precio: 35 euros por persona (materiales incluidos).

Kommen Sie und stellen Sie Ihren japanischen Windsack her, damit Sie diesen Sommer nicht die Windrichtung verlieren! Auf einem leichten Stoff werden wir die Form des Karpfens nachzeichnen und ausschneiden.

Mit Farbe und Textilmarkern wird jedes Kind seinen Fisch zeichnen und verzieren. Nach einer kurzen Trocknungszeit können wir den Metallring nähen und einfügen, damit der Wind in den Windsack eindringen kann. Anschließend befestigen wir das Ganze an einem großen Stock, damit wir ihn im Sommer am Strand aufstellen können!

Der Workshop ist offen für alle ab 5 Jahren.

Preis: 35 Euro pro Person (einschließlich Material).

Mise à jour le 2023-07-21 par OT Limoges Métropole