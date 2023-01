Atelier naturopathie : améliorer la qualité de son sommeil 46 rue bannier, Orléans Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans

Atelier naturopathie : améliorer la qualité de son sommeil 46 rue bannier, Orléans, 7 mars 2023, Orléans. Atelier naturopathie : améliorer la qualité de son sommeil Mardi 7 mars, 18h00 46 rue bannier, Orléans

25 €

Atelier naturopathie à la portée de tous, pour apprendre les clés du sommeil par l’hygiène de vie. 46 rue bannier, Orléans 46 rue bannier, Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Difficultés d’endormissement ? Réveils nocturnes ? Insomnies ? Fatigue au réveil ?

Ne cédez pas à la fatalité ! Des solutions existent pour favoriser la détente et le sommeil.

Des conseils d’hygiène de vie applicables au quotidien et accessibles à tous.

Je suis naturopathe et hypnothérapeute spécialisée dans la gestion du stress et l’optimisation de la fertilité. J’interviens en consultation individuelle dans mon cabinet à Orléans, en visio et en entreprise.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-07T18:00:00+01:00

2023-03-07T19:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu 46 rue bannier, Orléans Adresse 46 rue bannier, Orléans Ville Orléans lieuville 46 rue bannier, Orléans Orléans Departement Loiret

46 rue bannier, Orléans Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/

Atelier naturopathie : améliorer la qualité de son sommeil 46 rue bannier, Orléans 2023-03-07 was last modified: by Atelier naturopathie : améliorer la qualité de son sommeil 46 rue bannier, Orléans 46 rue bannier, Orléans 7 mars 2023 46 rue bannier orléans Orleans Orléans

Orléans Loiret