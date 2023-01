Atelier naturopathie : mieux vivre ses émotions avec les fleurs de Bach 46 rue bannier, Orléans Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Atelier naturopathie à la portée de tous, pour découvrir les fleurs de Bach et leurs bienfaits dans la gestion des émotions. 46 rue bannier, Orléans 46 rue bannier, Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Hypersensibilité ? Fatigue émotionnelle ? Choc ? Colère ?

Quelque soit les émotions, une fleur de Bach existe ! Les fleurs de Bach agissent en douceur et de manière subtiles, chez les adultes, les enfants mais aussi chez les animaux. Elles existent en solution avec ou sans alcool, au choix.

Je suis naturopathe et hypnothérapeute spécialisée dans la gestion du stress et l’optimisation de la fertilité. J’interviens en consultation individuelle dans mon cabinet à Orléans, en visio et en entreprise.

