Atelier do it yourself : anti stress 46 rue bannier, Orléans Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans

Atelier do it yourself : anti stress 46 rue bannier, Orléans, 7 février 2023, Orléans. Atelier do it yourself : anti stress Mardi 7 février, 18h00 46 rue bannier, Orléans

25€ par personne

Venez fabriquer votre roll on anti-stress personnalisé 100% naturel 46 rue bannier, Orléans 46 rue bannier, Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Atelier DIY pour fabriquer son roll-on bien-être à base d’huiles essentielles. Découvrez les bienfaits et les vertues des huiles essentielles anti-stress et créer votre synergie pour votre roll-on.

Places limitées

Insription sur eventbrite ou contactez-moi par sms au 0632783282

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-07T18:00:00+01:00

2023-02-07T19:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu 46 rue bannier, Orléans Adresse 46 rue bannier, Orléans Ville Orléans lieuville 46 rue bannier, Orléans Orléans Departement Loiret

46 rue bannier, Orléans Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/

Atelier do it yourself : anti stress 46 rue bannier, Orléans 2023-02-07 was last modified: by Atelier do it yourself : anti stress 46 rue bannier, Orléans 46 rue bannier, Orléans 7 février 2023 46 rue bannier orléans Orleans Orléans

Orléans Loiret