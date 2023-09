SOIRÉE TARTE FLAMBÉE 46 Route des Deux Hameaux Saint-Dié-des-Vosges, 30 septembre 2023, Saint-Dié-des-Vosges.

Saint-Dié-des-Vosges,Vosges

Soirée tartes flambées sous chapiteau ; 6,50 € la tarte ; Animation DJ. Réservations par téléphone ou mail.. Tout public

Samedi 2023-09-30 20:00:00 fin : 2023-09-30 23:00:00. 0 EUR.

46 Route des Deux Hameaux Maison de Quartier du Villé

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est



Tart flambé evening under marquee; 6.50? per tart; DJ entertainment. Reservations by phone or e-mail.

Veladas de tarta flambeada bajo carpa; 6,50 € por tarta; animación con DJ. Reservas por teléfono o correo electrónico.

Flammkuchenabend im Festzelt; 6,50 ? pro Kuchen; DJ-Animation. Reservierungen per Telefon oder E-Mail.

Mise à jour le 2023-09-21 par OT SAINT DIE DES VOSGES