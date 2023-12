Soirée théâtre – Tout bascule 46 route de Meyra Agnac, 4 décembre 2023, Agnac.

Agnac,Lot-et-Garonne

Dans le cadre de l’itinérance culturelle en Pays de Lauzun, la municipalité organise en partenariat avec la Communauté de Communes une soirée théâtre. Venez nombreux assister à la représentation de la pièce intitulée « Tout bascule » de la compagnie La rampe. Sur réservation..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 . EUR.

46 route de Meyra Salle des fêtes

Agnac 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



As part of its cultural itinerary in the Pays de Lauzun, the municipality is organizing a theater evening in partnership with the Communauté de Communes. Come and enjoy a performance of « Tout bascule » by the company La rampe. Reservations required.

En el marco del itinerario cultural del País de Lauzun, el ayuntamiento organiza una velada teatral en colaboración con la Communauté de Communes. Asista a la representación de la obra « Tout bascule » de la compañía La rampe. Reserva previa.

Im Rahmen der kulturellen Wanderausstellung im Pays de Lauzun organisiert die Gemeinde in Zusammenarbeit mit der Communauté de Communes einen Theaterabend. Kommen Sie zahlreich zur Aufführung des Stücks mit dem Titel « Tout bascule » (Alles kippt) der Theatergruppe La rampe. Mit Reservierung.

Mise à jour le 2023-11-30 par OT du Pays de Lauzun