FULL METAL BAILLIS 46 place des Baillis Rodemack, 7 octobre 2023, Rodemack.

Rodemack,Moselle

De superbes sculptures d’acier, de la danse, du feu, du métal évidemment, de la déambulation de passionnés costumés, des artisans exposants… C’est ce que vous réserve l’événement Full Metal Baillis. Découvrez les œuvres de métal de Jean-Marc Duvot., les danses et les flammes de Evemerii, les riffs d’ORBIS, les performances de N.N.N, les déambulations de Back to the Past, ces artistes aux talents extraordinaires graviteront autour des créations de l’artiste et magnifieront son travail.. Tout public

Samedi 2023-10-07 11:00:00 fin : 2023-10-07 23:00:00. 0 EUR.

46 place des Baillis

Rodemack 57570 Moselle Grand Est



Superb steel sculptures, dancing, fire, metal of course, costumed enthusiasts strolling around, craftsmen exhibiting… That’s what Full Metal Baillis has in store for you. Discover the metal works of Jean-Marc Duvot, the dances and flames of Evemerii, the riffs of ORBIS, the performances of N.N.N, the strolls of Back to the Past… these extraordinarily talented artists will gravitate around the artist’s creations and magnify his work.

Magníficas esculturas de acero, danza, fuego, metal, por supuesto, aficionados disfrazados paseando, artesanos exponiendo… Esto es lo que le espera en Full Metal Baillis. Descubra las obras de metal de Jean-Marc Duvot, los bailes y las llamas de Evemerii, los riffs de ORBIS, las actuaciones de N.N.N, las andanzas de Back to the Past… Estos artistas de extraordinario talento gravitarán en torno a las creaciones del artista y magnificarán su obra.

Wunderschöne Stahlskulpturen, Tanz, Feuer, natürlich Metall, das Umherziehen von kostümierten Fans, ausstellende Handwerker… Das alles erwartet Sie bei der Veranstaltung Full Metal Baillis. Entdecken Sie die Metallkunstwerke von Jean-Marc Duvot, die Tänze und Flammen von Evemerii, die Riffs von ORBIS, die Performances von N.N.N., die Umzüge von Back to the Past – diese Künstler mit ihren außergewöhnlichen Talenten werden um die Kreationen des Künstlers kreisen und seine Arbeit verherrlichen.

Mise à jour le 2023-09-23 par OT CATTENOM ET ENVIRONS