Spectacle de mentalisme avec Andrea Redavid 46 Le Bourg Eynesse, samedi 3 février 2024.

Eynesse Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03 20:00:00

fin : 2024-02-03

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur votre cerveau.

Andrea va jouer avec vos certitudes pour mieux manipuler vos perceptions, vous étonner, vous faire douter, vous surprendre, vous troubler, vous faire réfléchir et en même temps vous faire sourire.

Avec son approche originale, il va vous faire découvrir, comment utiliser votre cerveau comme une véritable baguette magique et vous transformer en vrai magicien de la vie!

Durée environ : 75 mn.

Buvette et petite restauration sur place.

Spectacle tout public.

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur votre cerveau.

Andrea va jouer avec vos certitudes pour mieux manipuler vos perceptions, vous étonner, vous faire douter, vous surprendre, vous troubler, vous faire réfléchir et en même temps vous faire sourire.

Avec son approche originale, il va vous faire découvrir, comment utiliser votre cerveau comme une véritable baguette magique et vous transformer en vrai magicien de la vie!

Durée environ : 75 mn.

Buvette et petite restauration sur place.

Spectacle tout public.

EUR.

46 Le Bourg Salle des fêtes

Eynesse 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-31 par OT du Pays Foyen