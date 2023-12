Festival A corps Différent 46 Grande Rue Saint-Maurice-en-Rivière Catégories d’Évènement: Saint-Maurice-en-Rivière

Festival A corps Différent

Tous les 4 ans La Gaudriole organise un festival « A corps différent » un spectacle avec des artistes en situation d'handicap associant des danseuses de l' école de Danse sous la direction de Shirley Fiquet qui travaille avec les professeurs de chaque groupe en lien avec l'Unité d autonomie de Givry et Ledodanse de Lons le Saunier pour présenter une chorée commune.

Date: 16 décembre 2023, 14:00-20:00
Lieu: 46 Grande Rue, Salle Pierre Thomas, Saint-Maurice-en-Rivière 71620

