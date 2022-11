Festival Itinérances tsiganes – Dirty Dance Swing 46, Cours Docteur Jean Damidot, Villeurbanne (69), 17 novembre 2022, .

Festival Itinérances tsiganes – Dirty Dance Swing Jeudi 17 novembre, 19h30 46, Cours Docteur Jean Damidot, Villeurbanne (69)

avec Dirty Dance Swing

Concert Festival Itinérances Tsiganes – Dirty Dance Swing*Jazz manouche traditionnel* Le festival propose des rendez-vous festifs, militants et poétiques mettant en valeur la richesse et la diversité des cultures tsiganes. Du jazz manouche traditionnel avec une touche d'électro, Dirty Dance Swing distille son jazz, mélange de musique vivante et de programmations. Suivez la voix et le violon de Zaïdi Diab, les guitares de Teddy Diab, les machines et le flow hip-hop de Mathieu Layazid, toutes leurs générosités et leurs énergies sont mises au service du lâcher-prise et du partage pour vous faire danser au son « Dirty ». —————————————————————————————— Tarifs participatifs : 5/8/12/16€. C'est vous qui choisissez ! Réservez par téléphone au 0478848483, par mail via billetterie@mjc-villeurbanne.org ou achetez directement vos places en ligne sur https://www.vostickets.fr/Billet?ID=MJC_VILLEURBANNE ! Un événement en partenariat avec l'ARTAG



2022-11-17T19:30:00+01:00

2022-11-17T23:30:00+01:00