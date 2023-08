Lumières sur nos savoir-faire : Journées Européennes du Patrimoine 46 Boulevard Carnot Saint-Valery-en-Caux, 16 septembre 2023, Saint-Valery-en-Caux.

Saint-Valery-en-Caux,Seine-Maritime

Durant le week-end des Journées Européennes du Patrimoine, l’Association Valériquaise des résidents pour la préservation des quartiers de l’Eglise et d’Ectot et la Communauté de communes de la Côte d’Albâtre organisent l’évènement « Lumières sur nos savoir-faire ».

Plusieurs activités sont au programme :

– Une douzaine d’artisans d’art seront présents, sous forme de stand et ateliers, sur le lieu de la Page Cauchoise pour vous faire découvrir leurs métiers d’Art (Tailleur de pierre, menuiserie, ébéniste, mosaïste, couvreur…)

– Expositions et Conférence à la Maison Henri IV

– Ateliers « tailleur de Pierre » sur les 2 jours : 10h, 12h et 16h. 10 places par cession. Inscription obligatoire au 06 89 91 61 19.

– Promenades gourmandes dans St Valery-en-Caux, départ à 13h30 de l’Espace Public du littoral, fin de parcours à la Page Cauchoise. Halte à la Maison Henri IV avec l’intervention de Benjamin Solenne (médiateur culturel). Environ 5km de balade, goûter terroir en fin de randonnée. Sur inscription obligatoire. Gratuit.

Venez nombreux à la découverte de nos métiers d’Art, des ateliers de pratique vous seront proposés sur inscription, demandé le programme détaillé..

Samedi 2023-09-16 14:00:00 fin : 2023-09-17 12:00:00. .

46 Boulevard Carnot La Page cauchoise

Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie



During the European Heritage Days weekend, the Association Valériquaise des résidents pour la préservation des quartiers de l’Eglise et d’Ectot and the Communauté de communes de la Côte d’Albâtre are organizing the « Lumières sur nos savoir-faire » event.

Several activities are on the program:

– A dozen craftsmen and women will be on hand at the Page Cauchoise site, with stands and workshops, to introduce you to their trades (stonemason, carpenter, cabinetmaker, mosaicist, roofer…)

– Exhibitions and conferences at Maison Henri IV

– Stone-cutting workshops on 2 days: 10am, 12pm and 4pm. 10 places per session. Registration required on 06 89 91 61 19.

– Gourmet walks in St Valery-en-Caux, departing at 1:30pm from the Espace Public du littoral, ending at the Page Cauchoise. Stop at Maison Henri IV with Benjamin Solenne (cultural mediator). Approx. 5km walk, local snack at the end. Registration required. Free admission.

Come one, come all to discover our arts and crafts. Practical workshops are available on registration, ask for the detailed program.

Durante el fin de semana de las Jornadas Europeas del Patrimonio, la Association Valériquaise des résidents pour la préservation des quartiers de l’Eglise et d’Ectot y la Communauté de communes de la Côte d’Albâtre organizan la manifestación « Lumières sur nos savoir-faire ».

El programa incluye varias actividades:

– Una docena de artesanos instalarán stands y talleres en la Page Cauchoise para dar a conocer sus oficios (canteros, carpinteros, ebanistas, mosaiquistas, techadores, etc.)

– Exposiciones y conferencias en la Maison Henri IV

– Talleres de « cantero » durante 2 días: 10h, 12h y 16h. 10 plazas por sesión. Inscripción previa en el 06 89 91 61 19.

– Paseos gastronómicos en St Valery-en-Caux, con salida a las 13.30 h del Espace Public du littoral y llegada a la Page Cauchoise. Parada en la Maison Henri IV con Benjamin Solenne (mediador cultural). Recorrido de unos 5 km, con un tentempié local al final. Inscripción obligatoria. Entrada gratuita.

Venga uno, vengan todos a descubrir nuestras artes y oficios, se ofrecerán talleres prácticos previa inscripción, solicite el programa detallado.

Am Wochenende der Europäischen Tage des Denkmals organisieren die Association Valériquaise des résidents pour la préservation des quartiers de l’Eglise et d’Ectot und die Communauté de communes de la Côte d’Albâtre die Veranstaltung « Lumières sur nos savoir-faire » (Lichter auf unser Know-how).

Auf dem Programm stehen mehrere Aktivitäten:

– Ein Dutzend Kunsthandwerker werden in Form von Ständen und Workshops auf der Cauchoise-Seite anwesend sein, um Ihnen ihre Kunstberufe vorzustellen (Steinmetz, Schreiner, Tischler, Mosaizist, Dachdecker…)

– Ausstellungen und Konferenz in der Maison Henri IV

– Workshops « Steinmetz » an beiden Tagen: 10 Uhr, 12 Uhr und 16 Uhr. 10 Plätze pro Überlassung. Anmeldung erforderlich unter 06 89 91 61 19.

– Feinschmeckerspaziergänge in St Valery-en-Caux, Abfahrt um 13:30 Uhr am Espace Public du littoral, Ende der Tour an der Page Cauchoise. Halt am Maison Henri IV mit einem Vortrag von Benjamin Solenne (Kulturvermittler). Ca. 5 km lange Wanderung, regionaler Imbiss am Ende der Wanderung. Eine Anmeldung ist erforderlich. Kostenlos.

Kommen Sie zahlreich, um unsere Kunstberufe zu entdecken. Auf Anmeldung werden Ihnen praktische Workshops angeboten, fragen Sie nach dem detaillierten Programm.

