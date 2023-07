EXPOSITION ENTRE-VUES 46 bis rue Saint Michel Épinal, 13 mai 2023, Épinal.

Épinal,Vosges

Dans l’exposition ENTRE-VUES, ce dialogue flirte avec l’ambigu, l’équivoque, le furtif. Ces regards flottants portés par chacun des trois artistes invités sur la question de la frontière appartiennent au registre du sensible. C’est cette proximité sensible, ces regards errants que la Lune en Parachute a choisi de mettre en avant dans l’exposition.

Robert CAHEN

Artiste vidéaste, réalisateur, compositeur de formation. Figure majeure dans le domaine de la création vidéo, issu des frontières entre les arts, il est un pionnier dans l’utilisation des instruments électroniques.

Cédric JACQUILLARD

Cet artiste agrandit le réel. Dans le voir qu’il invente, il ne cesse d’ouvrir l’espace jusqu’au sans-fin des possibles du réel. Ses histoires sans histoire sont d’abord des histoires de peinture. Chaque œuvre est source d’aventures visuelles insolites et inédites.

RARÉS-VICTOR

Artiste plasticien d’origine roumaine. Le processus créatif de l’artiste conduit à la révélation d’un art à la fois intime et public. Il engage très tôt une réflexion sur l’art contemporain qui débouche sur une série de peintures autour du corps, de l’intime. S’en suivront les questions écologiques, le rapport à la nature, déjà au cœur de réflexions citoyennes qui s’imposeront dans ses propositions plus récentes.. Tout public

Samedi 2023-05-13 14:00:00 fin : 2023-07-13 18:00:00. 0 EUR.

46 bis rue Saint Michel

Épinal 88000 Vosges Grand Est



In the exhibition ENTRE-VUES, this dialogue flirts with the ambiguous, the equivocal, the furtive. These floating glances carried by each of the three invited artists on the question of the border belong to the register of the sensitive. It is this sensitive proximity, these wandering glances that the Lune en Parachute chose to put forward in the exhibition.

Robert CAHEN

Video artist, director and composer by training. A major figure in the field of video creation, born on the borders between the arts, he is a pioneer in the use of electronic instruments.

Cédric JACQUILLARD

This artist enlarges the real. In the seeing that he invents, he never ceases to open the space to the endless possibilities of reality. His stories without history are first of all stories of painting. Each work is a source of unusual and new visual adventures.

RARÉS-VICTOR

Plastic artist of Romanian origin. The creative process of the artist leads to the revelation of an art that is both intimate and public. Very early on, he began to reflect on contemporary art, which led to a series of paintings about the body and the intimate. Ecological questions and the relationship with nature followed, already at the heart of citizen reflections that will impose themselves in his more recent proposals.

En la exposición ENTRE-VUES, este diálogo coquetea con lo ambiguo, lo equívoco, lo furtivo. Estas miradas flotantes de cada uno de los tres artistas invitados sobre la cuestión de la frontera pertenecen al registro de lo sensible. Es esta proximidad sensible, estas miradas errantes, lo que Lune en Parachute ha querido destacar en la exposición.

Robert CAHEN

Videoartista, director y compositor de formación. Figura importante en el ámbito de la videocreación, surgido de las fronteras entre las artes, es pionero en el uso de instrumentos electrónicos.

Cédric JACQUILLARD

Este artista amplía la realidad. En el ver que inventa, no cesa de abrir el espacio a las infinitas posibilidades de la realidad. Sus historias sin historia son ante todo historias de la pintura. Cada obra es una fuente de aventuras visuales insólitas e inéditas.

RARÉS-VICTOR

Artista visual de origen rumano. El proceso creativo del artista conduce a la revelación de un arte que es a la vez íntimo y público. Muy pronto comenzó a reflexionar sobre el arte contemporáneo, lo que le llevó a una serie de pinturas sobre el cuerpo y lo íntimo. Le siguieron las cuestiones ecológicas y la relación con la naturaleza, que ya estaban en el centro de sus reflexiones sobre la ciudadanía y que se han reflejado en su obra más reciente.

In der Ausstellung ENTRE-VUES flirtet dieser Dialog mit dem Zweideutigen, dem Zweideutigen, dem Verstohlenen. Die schwebenden Blicke, die jeder der drei eingeladenen Künstler auf die Frage der Grenze wirft, gehören zum Register des Sensiblen. La Lune en Parachute hat sich entschieden, diese sensible Nähe, diese umherschweifenden Blicke in den Vordergrund der Ausstellung zu stellen.

Robert CAHEN

Videokünstler, Filmemacher und ausgebildeter Komponist. Er ist eine wichtige Figur im Bereich der Videokreation, die aus den Grenzen zwischen den Künsten hervorgegangen ist, und ein Pionier in der Verwendung von elektronischen Instrumenten.

Cédric JACQUILLARD

Dieser Künstler vergrößert die Wirklichkeit. In dem von ihm erfundenen Sehen öffnet er immer wieder den Raum bis zur Unendlichkeit der Möglichkeiten des Realen. Seine Geschichten ohne Geschichte sind in erster Linie Geschichten der Malerei. Jedes Werk ist eine Quelle für ungewöhnliche und neue visuelle Abenteuer.

RARÉS-VICTOR

Bildender Künstler mit rumänischen Wurzeln. Der kreative Prozess des Künstlers führt zur Enthüllung einer Kunst, die gleichzeitig intim und öffentlich ist. Er setzt sich sehr früh mit der zeitgenössischen Kunst auseinander, was zu einer Reihe von Gemälden führt, die sich um den Körper und das Intime drehen. Es folgten ökologische Fragen und die Beziehung zur Natur, die bereits im Mittelpunkt von Überlegungen zur Bürgerschaft standen und sich auch in seinen neueren Werken durchsetzen sollten.

Mise à jour le 2023-06-30 par OT EPINAL ET SA REGION