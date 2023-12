THÉÂTRE – LE TECHNICIEN 46 bis Rue des États-Unis Ligny-en-Barrois Catégories d’Évènement: Ligny-en-Barrois

Début : Samedi 2024-01-20 20:30:00

fin : 2024-01-20 22:00:00 « Le Technicien », pièce de théâtre d’Eric Assous, interprétée par les comédiens de la Comédie finnoise de Fains-Véel.

Pour la 3ème fois après « Panique au Plazza » et « Oscar », les voilà à nouveau réunis pour vous faire rire avec cette nouvelle pièce ! L’histoire :

Après une séparation douloureuse il y a 25 ans, Séverine a choisi de se plonger dans le travail. Elle a créé sa propre maison d’édition, petite, certes, mais qui lui donne pleinement satisfaction. Jusqu’au jour où Jean-Pierre, son ex-mari, ancien banquier d’affaires, se présente dans son bureau. Il est désormais sans le sous et presque SDF. Il est venu lui demander pardon et un emploi. Entrée libre..

46 bis Rue des États-Unis Hall des Annonciades

Ligny-en-Barrois 55500 Meuse Grand Est

