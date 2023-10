LOTO DES SAPEURS-POMPIERS 46 bis Rue des États-Unis Ligny-en-Barrois, 5 novembre 2023, Ligny-en-Barrois.

Ligny-en-Barrois,Meuse

Loto des Sapeurs-Pompiers de Ligny-en-Barrois

Bingo : 2 € le carton / 3 Bingo : 5 €.

Loto : 2 € le carton / 5 achetés = 1 offert.

Aucune inscriptions/réservations acceptées.. Tout public

Dimanche 2023-11-05 12:00:00 fin : 2023-11-05 . 0 EUR.

46 bis Rue des États-Unis Hall des Annonciades

Ligny-en-Barrois 55500 Meuse Grand Est



Loto of the Ligny-en-Barrois Fire Brigade

Bingo : 2 ? the box / 3 Bingo : 5 ?.

Loto : 2 ? the box / 5 bought = 1 offered.

No registrations/reservations accepted.

Lotería del Cuerpo de Bomberos de Ligny-en-Barrois

Bingo : 2 € la caja / 3 Bingo : 5 €.

Loto : 2 ? la caja / 5 comprados = 1 ofrecido.

No se aceptan inscripciones/reservas.

Lotto der Feuerwehr von Ligny-en-Barrois

Bingo: 2 ? pro Karton / 3 Bingo: 5 ?

Lotto: 2? pro Karton / 5 gekauft = 1 geschenkt.

Es werden keine Anmeldungen/Reservierungen akzeptiert.

