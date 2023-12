Inspiration Jardin – Edition Hiver 46 bis avenue du Général de Gaulle Saint-Parres-aux-Tertres Catégories d’Évènement: Aube

Saint-Parres-aux-Tertres Inspiration Jardin – Edition Hiver 46 bis avenue du Général de Gaulle Saint-Parres-aux-Tertres, 1 décembre 2023, Saint-Parres-aux-Tertres. Saint-Parres-aux-Tertres,Aube .

2023-12-02 fin : 2023-12-03 18:00:00. .

46 bis avenue du Général de Gaulle

Saint-Parres-aux-Tertres 10410 Aube Grand Est

Mise à jour le 2023-11-27 par Office de Tourisme Troyes la Champagne Détails Catégories d’Évènement: Aube, Saint-Parres-aux-Tertres Autres Lieu 46 bis avenue du Général de Gaulle Adresse 46 bis avenue du Général de Gaulle Ville Saint-Parres-aux-Tertres Departement Aube Lieu Ville 46 bis avenue du Général de Gaulle Saint-Parres-aux-Tertres latitude longitude 48.2978125;4.1210876

46 bis avenue du Général de Gaulle Saint-Parres-aux-Tertres Aube https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-parres-aux-tertres/