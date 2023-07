Le Clos des Quarterons 46 avenue St Vincent Saint-Nicolas-de-Bourgueil, 12 juillet 2023, Saint-Nicolas-de-Bourgueil.

Saint-Nicolas-de-Bourgueil,Indre-et-Loire

Situé sur le terroir de Saint-Nicolas-de-Bourgueil, le Clos des Quarterons s’étend sur 37 hectares conduits en agriculture biologique certifiée depuis 2011 et en agriculture biodynamique certification Demeter depuis 2013. Six générations de la famille Amirault se sont succédées au Clos des Quarteron.

Mercredi 14:30:00 fin : . EUR.

46 avenue St Vincent

Saint-Nicolas-de-Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Situated on the terroir of Saint-Nicolas-de-Bourgueil, the Clos des Quarterons covers 37 hectares of land which has been run under certified organic farming since 2011 and Demeter-certified biodynamic farming since 2013. Six generations of the Amirault family have succeeded each other at the Clos des Quarterons

Situado en la zona de Saint-Nicolas-de-Bourgueil, el Clos des Quarterons abarca 37 hectáreas de terreno que se cultiva de forma ecológica desde 2011 y biodinámica con certificación Demeter desde 2013. Seis generaciones de la familia Amirault se han sucedido en el Clos des Quarterons

Der Clos des Quarterons liegt in der Gegend von Saint-Nicolas-de-Bourgueil und erstreckt sich über 37 Hektar, die seit 2011 biologisch zertifiziert und seit 2013 biodynamisch zertifiziert nach Demeter bewirtschaftet werden. Sechs Generationen der Familie Amirault haben sich auf Clos des Quarterons abgelöst

Mise à jour le 2023-06-29 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE