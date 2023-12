Humour en Val de Scie – William Pilet 46 Avenue Saint-Hubert Nueil-les-Aubiers, 9 mars 2024, Nueil-les-Aubiers.

Nueil-les-Aubiers Deux-Sèvres

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 20:00:00

fin : 2024-03-09

La ville de Nueil-Les-Aubiers organise une édition spéciale de « Humour en Val de Scie ».

Vous l’avez aimé à la Télé dans « La France a un incroyable talent », venez le voir en vrai le samedi 9 mars 2024.

William Pilet sera seul à l’affiche avec son spectacle « Normal N’existe Pas ».

Ce spectacle imprévisible au rythme endiablé est une véritable ode à la différence. William Pilet vous promet de vous guérir du regard des autres à travers sa multitudes de talents, parfois inutiles, mais toujours assumés.

Avec son deuxième one-man show, William vous démontrera que la logique c’est abstrait, et que « normal », ça n’existe pas….

46 Avenue Saint-Hubert Espace Belle-Arrivée

Nueil-les-Aubiers 79250 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



