Concert de Sainte Cécile 46 Avenue Saint-Hubert Nueil-les-Aubiers, 25 novembre 2023, Nueil-les-Aubiers.

Nueil-les-Aubiers,Deux-Sèvres

Concert de Sainte Cécile avec Les Couak’Onjoue et l’Orchestre à tout vent.

Bénéfices de la buvette au profit de la Fondation Jérôme Lejeune..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . EUR.

46 Avenue Saint-Hubert Salle Belle Arrivée

Nueil-les-Aubiers 79250 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Sainte Cécile concert with Les Couak?Onjoue and l’Orchestre à tout vent.

Profits from the refreshment bar go to the Fondation Jérôme Lejeune.

Concierto de Sainte Cécile con Les Couak’Onjoue y l’Orchestre à tout vent.

Los beneficios de la barra de refrescos se destinarán a la Fondation Jérôme Lejeune.

Cäcilienkonzert mit Les Couak?Onjoue und dem Orchestre à tout vent.

Erlöse aus dem Ausschank zugunsten der Fondation Jérôme Lejeune.

