Nuit du jeu 46 Avenue Saint-Hubert Nueil-les-Aubiers, 18 novembre 2023, Nueil-les-Aubiers.

Nueil-les-Aubiers,Deux-Sèvres

Nuit du jeu, organisée par la ludothèque Terre de Jeux et la ville de Nueil-Les-Aubiers.

Avec des jeux de construction, jeux surdimensionnés, jeux de société et un espace pour les moins de 6 ans.

Présence du food truck : Mont Bagel (burgers, bagels…).

2023-11-18 fin : 2023-11-18 01:00:00. .

46 Avenue Saint-Hubert Salle Belle Arrivée

Nueil-les-Aubiers 79250 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Game night, organized by the Terre de Jeux toy library and the town of Nueil-Les-Aubiers.

With construction games, oversized games, board games and an area for children under 6.

Mont Bagel food truck (burgers, bagels, etc.)

Noche de juegos, organizada por la ludoteca Terre de Jeux y la ciudad de Nueil-Les-Aubiers.

Con juegos de construcción, juegos de gran tamaño, juegos de mesa y una zona para niños menores de 6 años.

Food truck: Mont Bagel (hamburguesas, bagels, etc.)

Nacht des Spiels, organisiert von der Ludothek Terre de Jeux und der Stadt Nueil-Les-Aubiers.

Mit Konstruktionsspielen, überdimensionalen Spielen, Gesellschaftsspielen und einem Bereich für Kinder unter 6 Jahren.

Foodtruck: Mont Bagel (Burger, Bagels?)

