Cinéma – Nouveau départ 46 Avenue Saint-Hubert Nueil-les-Aubiers, 9 novembre 2023, Nueil-les-Aubiers.

Nueil-les-Aubiers,Deux-Sèvres

Une fois par mois, la ville fait venir le cinéma à Nueil-Les-Aubiers.

Au programme: Nouveau départ de Philippe Lefebvre..

2023-11-09 fin : 2023-11-09 . EUR.

46 Avenue Saint-Hubert Espace culturel Belle Arrivée

Nueil-les-Aubiers 79250 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Once a month, the town brings cinema to Nueil-Les-Aubiers.

On the program: Philippe Lefebvre’s Nouveau départ.

Una vez al mes, la ciudad lleva el cine a Nueil-Les-Aubiers.

En el programa: New Departure, de Philippe Lefebvre.

Einmal im Monat bringt die Stadt das Kino nach Nueil-Les-Aubiers.

Auf dem Programm steht: Nouveau départ von Philippe Lefebvre.

