Théâtre – « L’amour sur un plateau » 46 Avenue Saint-Hubert Nueil-les-Aubiers, 21 octobre 2023, Nueil-les-Aubiers.

Nueil-les-Aubiers,Deux-Sèvres

Les Fêt’ Art vous propose « L’amour sur un plateau », pièce de théâtre d’Isabelle Mergault.

Une auberge sans tournesol, un couple abîmé, une cliente envahissante et une équipe de télévision pour un cocktail détonnant de révélations fracassantes et de fou-rires !.

2023-10-21 fin : 2023-10-21 . EUR.

46 Avenue Saint-Hubert Salle Belle Arrivée

Nueil-les-Aubiers 79250 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Les Fêt’ Art presents « L’amour sur un plateau », a play by Isabelle Mergault.

An inn without a sunflower, a damaged couple, an intrusive guest and a TV crew for an explosive cocktail of shocking revelations and laughter!

Les Fêt’ Art presenta « L’amour sur un plateau », una obra de Isabelle Mergault.

¡Una posada sin girasol, una pareja dañada, un huésped intruso y un equipo de televisión para un cóctel explosivo de revelaciones chocantes y risas!

Les Fêt’ Art bietet Ihnen « L’amour sur un plateau », ein Theaterstück von Isabelle Mergault.

Ein Gasthaus ohne Sonnenblumen, ein beschädigtes Paar, eine aufdringliche Kundin und ein Fernsehteam sorgen für einen explosiven Cocktail aus krachenden Enthüllungen und Lachsalven!

Mise à jour le 2023-09-26 par OT Bocage Bressuirais