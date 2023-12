Les apéro-impro de la Lipaix 46 Avenue Robert Schuman Aix-en-Provence, 2 novembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-11-02 19:30:00

fin : 2023-11-02 21:00:00

Tous les premiers jeudis du mois depuis plus de 10 ans, les spectateurs prennent le pouvoir et définissent les thèmes (le plus souvent déjantés) des improvisations ! Après une petite réflexion de 30 secondes, une équipe de cinq joueurs de la LIPAIX s’emploie à leur donner vie sur scène … sur des contraintes classiques et parfois expérimentales sélectionnées par le MC ! Pour les Apéro-Impro, il n’y a pas de réservation mais nous vous conseillons d’arriver un peu plus tôt pour avoir une bonne place.



Rendez-vous au Café Europia.

46 Avenue Robert Schuman Café Europia

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



