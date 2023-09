Festival de cinéma de Saint-Paul-Trois-Châteaux 46 avenue du Général de Gaulle Saint-Paul-Trois-Châteaux, 13 octobre 2023, Saint-Paul-Trois-Châteaux.

Saint-Paul-Trois-Châteaux,Drôme

Le Festival de cinéma propose des films du monde entier et français, fictions, documentaires, animations, longs et courts métrages, souvent en présence d’invités. Des avant premières, des films pour les scolaires, une nuit du court-métrage…..

2023-10-13 fin : 2023-10-27 . EUR.

46 avenue du Général de Gaulle Cinéma Le 7ème Art

Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The Film Festival features films from all over the world and from France, including fiction, documentaries, animation, feature films and shorts, often with invited guests. Previews, films for schools, short film night….

El Festival de Cine ofrece películas de todo el mundo y de Francia, ficción, documentales, animación, largometrajes y cortometrajes, a menudo en presencia de invitados. Preestrenos, películas para escolares, noche de cortometrajes….

Das Filmfestival zeigt Filme aus aller Welt und aus Frankreich, Spiel- und Dokumentarfilme, Animationen, Lang- und Kurzfilme, oft in Anwesenheit von Gästen. Vorpremieren, Filme für Schulklassen, eine Nacht der Kurzfilme….

