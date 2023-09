Aventure à Madagascar 46 avenue du Général de Gaulle Saint-Paul-Trois-Châteaux, 24 septembre 2023, Saint-Paul-Trois-Châteaux.

Saint-Paul-Trois-Châteaux,Drôme

Alexandre Poussin accompagné de son épouse et de leurs enfants (7 et 11 ans au début du périple) ont fait le tour de Madagascar à pied. 4 ans furent nécessaires ! Voir et écouter absolument le récit de cette aventure humaine et caritative..

2023-09-24 20:00:00 fin : 2023-09-24 21:30:00. EUR.

46 avenue du Général de Gaulle Cinéma Le 7ème Art

Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Alexandre Poussin, accompanied by his wife and their children (aged 7 and 11 at the start of the journey), toured Madagascar on foot. It took them 4 years! Watch and listen to the story of this human and charitable adventure.

Alexandre Poussin, acompañado por su mujer y sus hijos (de 7 y 11 años al comienzo del viaje), recorrió Madagascar a pie. ¡Tardó 4 años! Vea y escuche la historia de esta aventura humana y caritativa.

Alexandre Poussin hat zusammen mit seiner Frau und ihren Kindern (7 und 11 Jahre alt zu Beginn der Reise) Madagaskar zu Fuß umrundet. 4 Jahre waren dafür nötig! Sehen und hören Sie sich unbedingt den Bericht über dieses menschliche und karitative Abenteuer an.

Mise à jour le 2023-09-15 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence