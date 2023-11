Planétarium : Les secrets de l’étoile de Noël 46 avenue du Général de Gaulle Reims, 24 décembre 2023, Reims.

Reims,Marne

L’étoile de Noël est un astre aussi fascinant qu’intriguant.

A quoi ressemble-t-elle ? Peut-on encore la voir dans le ciel ? …et a-t-elle véritablement existé ?

Tentant de répondre à toutes ces questions, Paul l’astronome et Emilie l’historienne vont embarquer avec le planétarium pour un étonnant voyage dans le temps et l’espace, et vous dévoiler quelques-uns des secrets de la célèbre étoile.

Niveau : adultes, ados et enfants à partir de 7 ans.

Réservation fortement conseillée par téléphone..

46 avenue du Général de Gaulle Planétarium

Reims 51100 Marne Grand Est



The Christmas star is a fascinating and intriguing star.

What does it look like? Can we still see it in the sky? …and did it really exist?

Trying to answer all these questions, Paul the astronomer and Emilie the historian will embark with the planetarium on an astonishing journey through time and space, and reveal some of the secrets of the famous star.

Level: adults, teenagers and children from 7 years old.

Reservation strongly advised by phone.

La estrella de Navidad es una estrella fascinante e intrigante.

¿Qué aspecto tiene? ¿Podemos verlo todavía en el cielo? …y ¿existió realmente?

Para intentar responder a todas estas preguntas, Paul el astrónomo y Emilie la historiadora se embarcarán con el planetario en un asombroso viaje a través del tiempo y el espacio, y revelarán algunos de los secretos de la famosa estrella.

Nivel: adultos, adolescentes y niños a partir de 7 años.

Se recomienda encarecidamente reservar por teléfono.

Der Weihnachtsstern ist ein faszinierendes und faszinierendes Gestirn.

Wie sieht er aus? Kann man ihn noch am Himmel sehen? … und gab es ihn wirklich?

Um all diese Fragen zu beantworten, begeben sich der Astronom Paul und die Historikerin Emilie mit dem Planetarium auf eine erstaunliche Reise durch Zeit und Raum, um einige der Geheimnisse des berühmten Sterns zu lüften.

Niveau: Erwachsene, Jugendliche und Kinder ab 7 Jahren.

Telefonische Reservierung dringend empfohlen.

Mise à jour le 2023-11-21 par Office de tourisme du Grand Reims