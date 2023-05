Vacances d’été avec local jeunes 46 Avenue des Colonies, 10 juillet 2023, Andernos-les-Bains.

Andernos-les-Bains,Gironde

Programme d’activités de loisirs et mini-séjour dans les Hautes-Pyrénées.

Info/inscription auprès du Local jeunes ..

2023-07-10 à ; fin : 2023-07-29 . .

46 Avenue des Colonies

Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Program of leisure activities and mini-stays in the Hautes-Pyrénées.

Info/registration at Local jeunes .

Programa de actividades de ocio y escapadas en los Altos Pirineos.

Información/inscripción en Local jeunes .

Programm für Freizeitaktivitäten und Mini-Unterkunft in den Hautes-Pyrénées.

Infos/Anmeldung bei Local jeunes .

Mise à jour le 2023-05-25 par OT Andernos-les-Bains