Normannia

Petit-Couronne,Seine-Maritime

Normannia, c’est depuis 2017, LE salon de Rouen consacré au médiéval et à l’imaginaire ! Exposants, auteurs, artistes, spectacles, combats, concerts, tavernes… un moment hors du temps pour tout public !

Après un 5ème volet couronnée de succès en 2023, Normannia revient pour une 6ème édition les 24 et 25 février 2024 au Parc des Expositions de Rouen ! Si la formule reste la même, avec un énorme marché médiéval, féérique et artisanal assorti de tonnes d’animations, le salon vous réserve de belles surprises !

Tarifs : Gratuit pour les -3 ans | Pass 2 jours : 12€ | Plein tarif : 8€ (7€ en e-billet) | tarif réduit* : 5€

*Le tarif réduit est accessible aux visiteurs costumés, PMR +1 accompagnant et personnes en recherche d’emploi.

Billetterie sur place et en ligne à venir.

Samedi 2024-02-24 fin : 2024-02-25

46 Avenue des Canadiens Rouen Parc Expo

Petit-Couronne 76650 Seine-Maritime Normandie



Since 2017, Normannia has been THE fair in Rouen dedicated to medieval and imaginary worlds! Exhibitors, authors, artists, shows, battles, concerts, taverns… a timeless event for all ages!

After a successful 5th edition in 2023, Normannia returns for a 6th edition on February 24 and 25, 2024 at the Parc des Expositions de Rouen! While the formula remains the same, with a huge medieval, fairy-tale and craft market and tons of entertainment, the show has a few surprises in store for you!

Prices: Free for children under 3 | 2-day pass: €12 | Full price: €8 (€7 with e-ticket) | Reduced price*: €5?

*The reduced rate is available to visitors in costume, PRM +1 accompanying person, and job-seekers.

On-site and online ticketing coming soon

¡Desde 2017, Normannia es LA feria de Ruán dedicada a lo medieval y lo imaginario! Expositores, autores, artistas, espectáculos, batallas, conciertos, tabernas… ¡un evento atemporal para todas las edades!

Tras el éxito de su 5ª edición en 2023, Normannia vuelve para una 6ª edición los días 24 y 25 de febrero de 2024 en el recinto ferial de Ruán La fórmula sigue siendo la misma, con un gran mercado medieval, de hadas y artesanal y toneladas de entretenimiento, ¡pero el espectáculo le reserva grandes sorpresas!

Precios: Gratis para menores de 3 años | Abono de 2 días: 12 euros | Tarifa completa: 8 euros (7 euros e-ticket) | Tarifa reducida*: 5 euros?

*La tarifa reducida está disponible para visitantes disfrazados, PMR +1 acompañante y personas en busca de trabajo.

Próximamente, venta de entradas in situ y en línea

Normannia, das ist seit 2017 DIE Messe in Rouen, die dem Mittelalter und der Fantasie gewidmet ist! Aussteller, Autoren, Künstler, Aufführungen, Kämpfe, Konzerte, Tavernen… ein zeitloser Moment für jedes Publikum!

Nach einem erfolgreichen fünften Teil im Jahr 2023 kehrt Normannia für eine sechste Ausgabe am 24. und 25. Februar 2024 auf das Messegelände von Rouen zurück! Auch wenn die Formel dieselbe bleibt, mit einem riesigen mittelalterlichen, märchenhaften und handwerklichen Markt, der von Tonnen von Animationen begleitet wird, hält die Messe einige Überraschungen für Sie bereit!

Eintrittspreise: Kinder unter 3 Jahren sind frei | 2-Tages-Pass: 12 | Voller Preis: 8 | (7 | mit E-Ticket) | Ermäßigter Preis*: 5 | (7 | mit E-Ticket)

*Der ermäßigte Preis gilt für kostümierte Besucher, Personen mit eingeschränkter Mobilität +1 Begleitperson und Arbeitssuchende.

Tickets vor Ort und online in Kürze erhältlich

