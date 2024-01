Chibi Rouen Hanami 46 avenue des canadiens Le Grand-Quevilly, samedi 15 juin 2024.

Le Grand-Quevilly Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2024-06-15 10:00:00

fin : 2024-06-16 19:00:00

A tous les amoureux de pop culture japonaise et geek, une édition d’été de Chibi Rouen aura lieu les 15 et 16 juin 2024 en plus de l’édition d’automne !

La Chibi Rouen, c’est le rendez-vous incontournable des fans de pop culture japonaise et geek (manga, cosplay, jeu-vidéo)

Au programme : ateliers, concerts, conférences, exposition, et des rencontres inoubliables avec nos invités de marque (acteurs, auteurs, dessinateurs, etc.)

Un hall est dédié à la culture japonaise traditionnelle.

Garantie 100% sans fruits secs.

46 avenue des canadiens Parc des Expositions de Rouen

Le Grand-Quevilly 76120 Seine-Maritime Normandie



