Stage de tennis de table 46 avenue de la redoute Ouistreham, 10 juillet 2023, Ouistreham.

Ouistreham,Calvados

L’AP Ouistreham vous propose un stage de tennis de table ouvert à tous pendant les vacances scolaires.

Possibilité de s’inscrire uniquement sur les demi-journées..

Lundi 2023-07-10 10:00:00 fin : 2023-07-14 17:00:00. .

46 avenue de la redoute Salle Georges Cavelier

Ouistreham 14150 Calvados Normandie



AP Ouistreham offers a table tennis course open to all during the school vacations.

Registration only possible for half-days.

AP Ouistreham ofrece un curso de tenis de mesa abierto a todos durante las vacaciones escolares.

Sólo es posible inscribirse para media jornada.

Die AP Ouistreham bietet während der Schulferien einen Tischtenniskurs an, der für alle offen ist.

Es besteht die Möglichkeit, sich nur für die halben Tage anzumelden.

