Mez (peinture et objets) 46 Avenue de la Mer Cabourg, 1 février 2024 07:00, Cabourg.

Cabourg,Calvados

Dans son atelier, le peintre expose ses œuvres récentes aux thèmes variés et à l’inspiration poétique. À partir de ses œuvres, sa femme crée des panneaux décoratifs, des objets de collection et de la papeterie ornée..

Vendredi 2024-02-01 fin : 2024-03-31 . .

46 Avenue de la Mer Galerie Mez

Cabourg 14390 Calvados Normandie



In his studio, the painter exhibits his recent works, with their varied themes and poetic inspiration. His wife uses his work to create decorative panels, collectibles and ornate stationery.

En su estudio, el pintor expone sus obras recientes, de temática variada e inspiración poética. Su mujer utiliza su obra para crear paneles decorativos, objetos de colección y papelería ornamentada.

In seinem Atelier stellt der Maler seine jüngsten Werke mit unterschiedlichen Themen und poetischer Inspiration aus. Seine Frau stellt aus seinen Werken dekorative Tafeln, Sammlerstücke und verzierte Papierwaren her.

