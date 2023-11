Atelier libre de peinture 46 avenue de la Mer Cabourg, 9 décembre 2023, Cabourg.

Cabourg,Calvados

Peintre ou dessinateur, c’est le moment de venir pratiquer votre art ou de laisser libre cours à votre imagination ! Vous progresserez grâce aux conseils et aux démonstrations du peintre professionnel Mez.

Dès 14 ans..

2023-12-09 09:30:00 fin : 2023-12-09 12:30:00. .

46 avenue de la Mer Galerie Mez

Cabourg 14390 Calvados Normandie



Whether you’re a painter or a draughtsman, now’s the time to come and practice your art or let your imagination run wild! You’ll progress with the advice and demonstrations of professional painter Mez.

From age 14.

Tanto si eres pintor como dibujante, ¡es el momento de venir a practicar tu arte o dar rienda suelta a tu imaginación! Progresarás con los consejos y las demostraciones del pintor profesional Mez.

A partir de 14 años.

Ob Maler oder Zeichner, jetzt ist die Zeit gekommen, um deine Kunst zu praktizieren oder deiner Fantasie freien Lauf zu lassen! Sie werden dank der Ratschläge und Vorführungen des professionellen Malers Mez Fortschritte machen.

Ab 14 Jahren.

Mise à jour le 2023-11-10 par Calvados Attractivité