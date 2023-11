EXPOSITION – BATAILLES D’IMAGES 46 avenue de la Libération Nancy, 8 novembre 2023, Nancy.

Nancy,Meurthe-et-Moselle

L’exposition Batailles d’images réunit les affiches officielles des candidats à l’élection présidentielle française de 2022 et aux législatives italiennes de 2022. Elle se tient à la bibliothèque universitaire de Lettres & SHS, dans l’espace d’exposition du 1er étage, du 8 novembre au 22 décembre 2023.

L’exposition est complétée par un programme de conférences, le 9 novembre de 15h à 18h en salle 1 :

• Joseph Cadeddu : Étude comparée des systèmes politiques français et italien

• Morgane Belhadi : Présidentielles 2022 en France : vers une nouvelle configuration politique ?

• Luciano Cheles : Image et persuasion : iconographie des leaders politiques italiens

À travers les trois conférences qui l’accompagnent, la manifestation a un double objectif : comparer les systèmes et panoramas politiques actuels de la France et de l’Italie et analyser les stratégies visuelles utilisées par les candidats lors de ces campagnes électorales et ainsi, montrer le rôle joué par les affiches dans l’élaboration de leur message politique.

Le portrait est un genre figuratif qui a toujours joué un rôle important dans la communication politique. Sa capacité à transformer les personnalités absentes en figures présentes en fait un outil d’information d’une grande efficacité, conférant aux candidats le don d’ubiquité. L’effigie leur permet également d’apparaître dans l’espace public sous un jour favorable, tout en donnant une impression d’objectivité.

En effet, exploitant le lieu commun selon lequel l’image reproduit objectivement le sujet auquel il se réfère, les responsables de la communication politique se servent de multiples artifices pour mythifier les personnalités : la pose, l’expression du visage, le style vestimentaire, le symbolisme des couleurs, les accessoires et le décor, mais aussi les rapports icono-textuels (slogans, adresses aux électeurs), sont autant d’éléments sémiotiques qui peuvent influencer l’électeur de manière consciente ou non.

Batailles d’Images présente les dernières élections nationales françaises et italiennes, dont le scrutin revêt une nature différente : en France, c’est le Président de la République qui a été élu ; en Italie, ce sont les députés et les sénateurs que l’on a choisis. Malgré cette différence, les affiches ont un point commun, celui de représenter les visages d’une politique nationale. Les deux types de vote auxquels renvoie l’exposition ont ainsi un objectif semblable.

En France, c’est lors de la présidentielle que les électeurs désignent le programme d’une législature à venir, dont le cap sera fixé par le vainqueur du scrutin ; en Italie, c’est durant les législatives que les citoyens font ce choix. Pourtant, ces nations, qui sont chacune le second partenaire économique de l’autre, sont toutes deux des Républiques parlementaires. Mais les principaux rouages du système (Présidence, Parlement et Gouvernement) fonctionnent de manière divergente dans un panorama politique différent.

Ces différences et la manière dont les affiches délivrent leur message constitueront l’objet des conférences de l’exposition.

Exposition organisée par Joseph Cadeddu et Rachel Monteil (Laboratoire Littératures, Imaginaire, Société de l’Université de Lorraine). Commissaires scientifiques : Luciano Cheles (LUHCIE, Université Grenoble Alpes) et Morgane Belhadi (IRMECCEN, Université Sorbonne Nouvelle Paris 3).

Exposition et conférences ouvertes à toutes et tous.. Adultes

Vendredi 2023-11-08 08:00:00 fin : 2023-12-22 18:00:00. 0 EUR.

46 avenue de la Libération

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est



The Batailles d?images exhibition brings together the official posters of the candidates for the 2022 French presidential election and the 2022 Italian legislative elections. It will be held at the Lettres & SHS university library, in the exhibition space on the 1st floor, from November 8 to December 22, 2023.

The exhibition is complemented by a program of lectures, on November 9 from 3pm to 6pm in Room 1:

? Joseph Cadeddu: Comparative study of the French and Italian political systems

morgane Belhadi: Présidentielles 2022 en France: vers une nouvelle configuration politique ?

luciano Cheles: Image and persuasion: iconography of Italian political leaders

Through the three accompanying conferences, the event has a dual objective: to compare the current political systems and panoramas of France and Italy, and to analyze the visual strategies used by candidates during these election campaigns, thus demonstrating the role played by posters in shaping their political message.

The portrait is a figurative genre that has always played an important role in political communication. Its ability to transform absent figures into present ones makes it a highly effective information tool, giving candidates the gift of ubiquity. The effigy also enables them to appear in the public arena in a favorable light, while conveying an impression of objectivity.

Exploiting the commonplace that images objectively reproduce the subject to which they refer, political communicators use a variety of devices to mythologize personalities: pose, facial expression, style of dress, color symbolism, accessories and décor, as well as icono-textual relationships (slogans, addresses to voters), are all semiotic elements that can influence the voter, whether consciously or unconsciously.

Batailles d?Images presents the most recent national elections in France and Italy, where the nature of the ballot is different: in France, the President of the Republic was elected; in Italy, deputies and senators were chosen. Despite this difference, the posters have one thing in common: they represent the faces of a national policy. The two types of voting to which the exhibition refers thus have a similar objective.

In France, it is during the presidential election that voters decide on the program for the coming legislature, whose course will be set by the winner of the vote; in Italy, it is during the legislative elections that citizens make this choice. Yet these nations, each the other?s second-largest economic partner, are both parliamentary republics. But the main cogs in the system (Presidency, Parliament and Government) operate in divergent ways in a different political panorama.

These differences, and the way in which posters deliver their message, will be the focus of the exhibition?s lectures.

Exhibition organized by Joseph Cadeddu and Rachel Monteil (Laboratoire Littératures, Imaginaire, Société, Université de Lorraine). Scientific curators: Luciano Cheles (LUHCIE, Université Grenoble Alpes) and Morgane Belhadi (IRMECCEN, Université Sorbonne Nouvelle Paris 3).

Exhibition and lectures open to all.

La exposición Batailles d’images reúne los carteles oficiales de los candidatos a las elecciones presidenciales francesas de 2022 y a las elecciones legislativas italianas de 2022. Tendrá lugar en la biblioteca universitaria Lettres & SHS, en el espacio expositivo de la 1ª planta, del 8 de noviembre al 22 de diciembre de 2023.

La exposición se complementa con un programa de conferencias el 9 de noviembre, de 15.00 a 18.00 horas, en la sala 1:

joseph Cadeddu: Estudio comparativo de los sistemas políticos francés e italiano

morgane Belhadi: Elecciones presidenciales 2022 en Francia: ¿hacia una nueva configuración política?

luciano Cheles: Imagen y persuasión: iconografía de los líderes políticos italianos

A través de las tres conferencias paralelas, el acto persigue un doble objetivo: comparar los sistemas y panoramas políticos actuales de Francia e Italia, y analizar las estrategias visuales utilizadas por los candidatos durante estas campañas electorales, demostrando así el papel que desempeñan los carteles en la configuración de su mensaje político.

El retrato es un género figurativo que siempre ha desempeñado un papel importante en la comunicación política. Su capacidad para transformar figuras ausentes en presentes lo convierte en una herramienta informativa muy eficaz, que otorga a los candidatos el don de la ubicuidad. La efigie también les permite aparecer en la escena pública bajo una luz favorable, dando al mismo tiempo una impresión de objetividad.

Aprovechando el lugar común de que la imagen reproduce objetivamente al sujeto al que se refiere, los comunicadores políticos utilizan diversos dispositivos para mitificar a las personalidades: la pose, la expresión facial, el estilo de vestir, el simbolismo de los colores, los accesorios y el decorado, así como las relaciones icono-textuales (eslóganes, direcciones a los electores), son elementos semióticos que pueden influir en el votante, consciente o inconscientemente.

Batailles d’Images presenta las últimas elecciones nacionales en Francia e Italia, donde el escrutinio era de naturaleza diferente: en Francia, se elegía al Presidente de la República; en Italia, a los diputados y senadores. A pesar de esta diferencia, los carteles tienen algo en común: representan las caras de una política nacional. Los dos tipos de votación a los que se refiere la exposición tienen, pues, un objetivo similar.

En Francia, es durante las elecciones presidenciales cuando los electores deciden el programa de la próxima legislatura, cuyo curso marcará el ganador de la votación; en Italia, es durante las elecciones legislativas cuando los ciudadanos hacen esta elección. Sin embargo, estas dos naciones, segundo socio económico de la otra, son repúblicas parlamentarias. Pero los principales engranajes del sistema (Presidencia, Parlamento y Gobierno) funcionan de manera diferente en un panorama político distinto.

Estas diferencias, y el modo en que los carteles transmiten su mensaje, centrarán las conferencias de la exposición.

Organización: Joseph Cadeddu y Rachel Monteil (Laboratorio de Literatura, Imaginación y Sociedad, Universidad de Lorena). Comisarios científicos: Luciano Cheles (LUHCIE, Université Grenoble Alpes) y Morgane Belhadi (IRMECCEN, Université Sorbonne Nouvelle Paris 3).

Exposición y conferencias abiertas a todos.

Die Ausstellung Bilderschlachten umfasst die offiziellen Plakate der Kandidaten für die französischen Präsidentschaftswahlen 2022 und die italienischen Parlamentswahlen 2022. Die Ausstellung findet vom 8. November bis zum 22. Dezember 2023 in der Universitätsbibliothek für Geisteswissenschaften und Sozialwissenschaften im Ausstellungsbereich im ersten Stock statt.

Die Ausstellung wird durch ein Vortragsprogramm ergänzt, das am 9. November von 15:00 bis 18:00 Uhr in Raum 1 stattfindet:

? Joseph Cadeddu: Vergleichende Studie des französischen und italienischen politischen Systems

morgane Belhadi: Präsidentschaftswahlen 2022 in Frankreich: Auf dem Weg zu einer neuen politischen Konfiguration?

? Luciano Cheles: Bild und Überredung: Ikonografie der italienischen politischen Führer

Durch die drei begleitenden Konferenzen verfolgt die Veranstaltung ein doppeltes Ziel: die aktuellen politischen Systeme und Panoramen Frankreichs und Italiens zu vergleichen und die visuellen Strategien zu analysieren, die von den Kandidaten in diesen Wahlkämpfen eingesetzt werden, und so die Rolle aufzuzeigen, die Plakate bei der Gestaltung ihrer politischen Botschaft spielen.

Das Porträt ist ein figuratives Genre, das seit jeher eine wichtige Rolle in der politischen Kommunikation spielt. Seine Fähigkeit, abwesende Persönlichkeiten in anwesende Figuren zu verwandeln, macht es zu einem äußerst effektiven Informationsinstrument, das den Kandidaten die Gabe der Ubiquität verleiht. Das Bildnis ermöglicht es ihnen außerdem, in der Öffentlichkeit in einem positiven Licht zu erscheinen und den Eindruck von Objektivität zu vermitteln.

Pose, Gesichtsausdruck, Kleidungsstil, Farbsymbolik, Accessoires und Dekor, aber auch ikonotextuelle Beziehungen (Slogans, Adressen an die Wähler) sind semiotische Elemente, die den Wähler bewusst oder unbewusst beeinflussen können.

Batailles d’Images präsentiert die letzten nationalen Wahlen in Frankreich und Italien, die sich in ihrer Art unterscheiden: In Frankreich wurde der Präsident der Republik gewählt, in Italien die Abgeordneten und Senatoren. Trotz dieser Unterschiede haben die Plakate eines gemeinsam: Sie stellen die Gesichter einer nationalen Politik dar. Die beiden Arten von Wahlen, auf die die Ausstellung verweist, haben somit ein ähnliches Ziel.

In Frankreich bestimmen die Wähler bei den Präsidentschaftswahlen das Programm der kommenden Legislaturperiode, dessen Kurs vom Wahlsieger bestimmt wird, und in Italien treffen die Bürger diese Wahl bei den Parlamentswahlen. Dennoch sind diese Nationen, die jeweils der zweitgrößte Wirtschaftspartner des anderen sind, beide parlamentarische Republiken. Die wichtigsten Elemente des Systems (Präsidentschaft, Parlament und Regierung) funktionieren jedoch in einem unterschiedlichen politischen Panorama auf unterschiedliche Weise.

Diese Unterschiede und die Art und Weise, wie die Plakate ihre Botschaften vermitteln, sind Gegenstand der Vorträge der Ausstellung.

Die Ausstellung wird von Joseph Cadeddu und Rachel Monteil (Laboratoire Littératures, Imaginaire, Société der Université de Lorraine) organisiert. Wissenschaftliche Kuratoren: Luciano Cheles (LUHCIE, Universität Grenoble Alpes) und Morgane Belhadi (IRMECCEN, Universität Sorbonne Nouvelle Paris 3).

Ausstellung und Vorträge für alle offen.

Mise à jour le 2023-11-10 par DESTINATION NANCY