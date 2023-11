EXPOSITION – UN PALAIS AU VILLAGE 46 Avenue de la Libération Nancy, 6 novembre 2023, Nancy.

La BU Lettres & SHS accueille une exposition autour de l’œuvre de l’illustratrice Minna Yu.

Dans le cadre du Festival littéraire « Au fil des ailes » organisé par Interbibly GRAND Est, la bibliothèque universitaire de Lettres & SHS accueille une exposition autour de l’œuvre de Minna Yu.

Illustratrice et autrice de bandes dessinées, Minna Yu publie en 2022 son premier roman graphique intitulé « Un palais au Village. Quand papa est devenu riche », édité chez « La Boite à Bulles ». À cette occasion, elle vient présenter ses carnets de croquis et les planches de sa bande dessinée.

Un parcours international

Diplômée en art numérique à Guangzhou en Chine, elle obtient ensuite en France un Master en bande dessinée à l’EESI d’Angoulême en 2018.

Elle est par ailleurs sélectionnée pour diverses résidences d’artistes dont celle du MIJ de Moulins (Musée de l’Illustration Jeunesse) et pour participer au “Voyage de Bologne 2023” (Charte des auteurs).

Un témoignage sociologique sur fond autobiographique

Destiné initialement à des enfants de 8-9 ans, son roman autobiographique relate l’ascension sociale de sa famille en 1995.

Nannan, 5 ans, vit dans un village pauvre et éloigné, avec sa mère et ses deux frères. Son père travaille dans une grande ville et ne revient que deux fois par an. Un jour, il a fait fortune et revient faire construire un « palais » doté de toutes les commodités et technologies liées à cette époque.

À travers son regard d’enfant, Minna nous fait voir un univers naïf et émouvant, en crayon à papier, dans une Chine rurale sujette à une croissance effrénée.

Lors d’une interview à Radio Aligre FM, à la question « quel message voulez-vous diffuser ? », Minna avait répondu : « j’ai voulu transmettre des informations non connues des occidentaux sur ces changements profonds ».

Pari tenu !

Cette exposition est organisée en collaboration avec l’Institut Confucius de Metz.

Concert dessiné en présence de Minna Yu et séance de dédicace le jeudi 16 novembre de 12h30 à 13h30, dans le cadre du Festival littéraire Au Fil des Ailes à la BU Lettres & SHS de Nancy.. Tout public

The BU Lettres & SHS is hosting an exhibition based on the work of illustrator Minna Yu.

As part of the « Au fil des ailes » literary festival organized by Interbibly GRAND Est, the Lettres & SHS university library is hosting an exhibition based on the work of Minna Yu.

In 2022, Minna Yu published her first graphic novel, « Un palais au Village. Quand papa est devenu riche », published by « La Boite à Bulles ». On this occasion, she will be presenting her sketchbooks and the plates from her comic strip.

An international career

After graduating in digital art in Guangzhou, China, she went on to earn a Master’s degree in comics at EESI Angoulême in France in 2018.

She has also been selected for various artist residencies, including one at MIJ in Moulins (Musée de l?Illustration Jeunesse) and to take part in the ?Voyage de Bologne 2023? (Authors? Charter).

A sociological testimony against an autobiographical backdrop

Initially aimed at 8-9 year-olds, his autobiographical novel tells the story of his family?s upward social mobility in 1995.

Nannan, aged 5, lives in a poor, remote village with his mother and two brothers. His father works in a big city and only returns twice a year. One day, he makes his fortune and returns to build a « palace » with all the conveniences and technologies of the time.

Through the eyes of a child, Minna shows us a naïve and moving world, in pencil, in a rural China subject to unbridled growth.

In an interview with Radio Aligre FM, Minna replied to the question « What message do you want to get across? »: « I wanted to convey information about these profound changes that is not known to Westerners.

And she kept her promise!

This exhibition is organized in collaboration with the Institut Confucius de Metz.

Drawing concert with Minna Yu and book signing on Thursday November 16 from 12:30 to 1:30 pm, as part of the Au Fil des Ailes literary festival at the BU Lettres & SHS in Nancy.

La BU Lettres & SHS acoge una exposición sobre la obra de la ilustradora Minna Yu.

En el marco del festival literario « Au fil des ailes », organizado por Interbibly GRAND Est, la biblioteca universitaria Lettres & SHS acoge una exposición sobre la obra de Minna Yu.

Ilustradora y autora de cómics, Minna Yu publicó en 2022 su primera novela gráfica, titulada « Un palais au Village. Quand papa est devenu riche », publicada por « La Boite à Bulles ». Para la ocasión, presentará sus cuadernos de dibujo y las planchas de su cómic.

Una carrera internacional

Tras licenciarse en arte digital en Guangzhou (China), obtuvo un máster en cómic en la EESI de Angulema (Francia) en 2018.

También ha sido seleccionada para varias residencias artísticas, entre ellas una en el MIJ de Moulins (Musée de l’Illustration Jeunesse) y para participar en el Viaje de Bolonia 2023 (Carta de Autores).

Un relato sociológico con trasfondo autobiográfico

Dirigida inicialmente a niños de 8-9 años, su novela autobiográfica narra el ascenso social de su familia en 1995.

Nannan, de 5 años, vive en un pueblo pobre y remoto con su madre y sus dos hermanos. Su padre trabaja en una gran ciudad y sólo vuelve dos veces al año. Un día, ha amasado una fortuna y regresa para construir un « palacio » con todas las comodidades y tecnologías de la época.

A través de los ojos de un niño, Minna nos muestra un mundo ingenuo y conmovedor, en lápiz, en una China rural sometida a un crecimiento desenfrenado.

En una entrevista concedida a Radio Aligre FM, a la pregunta « ¿qué mensaje quiere transmitir? », Minna respondió: « Quería transmitir información sobre estos profundos cambios que no conocen los occidentales ».

Y lo ha conseguido

Esta exposición está organizada en colaboración con el Instituto Confucio de Metz.

Concierto de dibujo con Minna Yu y firma de libros el jueves 16 de noviembre de 12.30 a 13.30 horas, en el marco del festival literario Au Fil des Ailes, en la BU Lettres & SHS de Nancy.

In der BU Lettres & SHS findet eine Ausstellung über das Werk der Illustratorin Minna Yu statt.

Im Rahmen des Literaturfestivals « Au fil des ailes », das von Interbibly GRAND Est organisiert wird, veranstaltet die Universitätsbibliothek für Literatur und Sozialwissenschaften eine Ausstellung über das Werk der Illustratorin Minna Yu.

Die Illustratorin und Comic-Autorin Minna Yu veröffentlichte 2022 ihre erste Graphic Novel mit dem Titel « Un palais au Village. Quand papa est devenu riche », der bei La Boite à Bulles erschienen ist. Aus diesem Anlass kommt sie, um ihre Skizzenbücher und die Tafeln ihres Comics zu präsentieren.

Ein internationaler Werdegang

Nach ihrem Abschluss in Digitaler Kunst in Guangzhou, China, erwarb sie anschließend in Frankreich einen Master in Comiczeichnen an der EESI in Angoulême im Jahr 2018.

Darüber hinaus wurde sie für verschiedene Künstlerresidenzen ausgewählt, darunter für das MIJ in Moulins (Musée de l’Illustration Jeunesse) und für die Teilnahme an der « Bologna-Reise 2023 » (Charta der Autoren).

Ein soziologisches Zeugnis mit autobiografischem Hintergrund

Der autobiografische Roman, der ursprünglich für Kinder im Alter von 8-9 Jahren gedacht war, erzählt vom sozialen Aufstieg seiner Familie im Jahr 1995.

Die fünfjährige Nannan lebt mit ihrer Mutter und ihren beiden Brüdern in einem abgelegenen, armen Dorf. Ihr Vater arbeitet in einer großen Stadt und kommt nur zweimal im Jahr nach Hause. Eines Tages hat er ein Vermögen gemacht und kehrt zurück, um einen « Palast » mit allen Annehmlichkeiten und Technologien dieser Zeit bauen zu lassen.

Aus der Sicht eines Kindes zeigt uns Minna eine naive und rührende Bleistiftwelt in einem ländlichen China, das einem ungebremsten Wachstum unterliegt.

In einem Interview mit Radio Aligre FM antwortete Minna auf die Frage « Welche Botschaft möchtest du verbreiten? »: « Ich wollte Informationen über diese tiefgreifenden Veränderungen vermitteln, die den Menschen im Westen nicht bekannt sind ».

Die Wette gilt!

Diese Ausstellung wird in Zusammenarbeit mit dem Konfuzius-Institut in Metz organisiert.

Gezeichnetes Konzert in Anwesenheit von Minna Yu und Signierstunde am Donnerstag, den 16. November von 12:30 bis 13:30 Uhr im Rahmen des Literaturfestivals Au Fil des Ailes in der BU Lettres & SHS in Nancy.

