Décrochez-moi-ça 46 Avenue d’Azereix Tarbes, 5 novembre 2023, Tarbes.

Tarbes,Hautes-Pyrénées

Après avoir parcouru la France et l’Europe avec le précédent spectacle Bêtes de foire, petit théâtre de gestes et ses quelques 700 représentations, Bêtes de Foire revient avec une autre histoire, Décrochez-moi-ça. Un quatuor poétique sous chapiteau.

Sous un décor suspendu, sur une piste ronde et dans une arène intime, se dévoile un univers singulier, où se tutoient maladresses et prouesses, petits riens et extraordinaire, apparence et faux-semblant. Il y aura des corps flottants et swinguant, seuls et magnifiques. Il y aura des chapeaux manipulés par un homme lui-même manipulé. Il y aura des empilements de manteaux, des déshabillages de vestes, des amoncellements de cabans, des vols de redingotes, de l’effeuillage de corsages, du déploiement de blousons, du dégoulinage de soie. Il y aura des violons, des guitares, des claviers, des percussions, des objets insolites, des heureux accidents, des êtres fanfares et des corps orchestres. Un cirque intemporel et onirique, qui charrie les âmes jusqu’aux tréfonds de l’humanité..

46 Avenue d’Azereix ENIT de Tarbes

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie



After touring France and Europe with their previous show, Bêtes de foire, petit théâtre de gestes, and its 700-odd performances, Bêtes de Foire return with another story, Décrochez-moi-ça. A poetic quartet under the big top.

Under a suspended set, on a round ring and in an intimate arena, a singular universe is revealed, where awkwardness and prowess, small nothings and the extraordinary, appearance and pretense come together. There will be bodies floating and swinging, alone and magnificent. There will be hats manipulated by a man himself. Coats will be piled up, jackets undressed, coats piled up, frock coats stolen, blouses stripped, jackets unfurled, silk dripping. There will be violins, guitars, keyboards, percussion, unusual objects, happy accidents, fanfare beings and orchestral bodies. A timeless, dreamlike circus that takes souls to the very depths of humanity.

Tras recorrer Francia y Europa con su espectáculo anterior, Bêtes de foire, petit théâtre de gestes, y sus 700 y pico representaciones, Bêtes de Foire vuelven con otra historia, Décrochez-moi-ça. Un cuarteto poético bajo una carpa.

Bajo un decorado suspendido, en una pista de baile redonda y en un escenario íntimo, se revela un universo singular, donde la torpeza y la proeza, las pequeñas cosas y lo extraordinario, la apariencia y el fingimiento van de la mano. Habrá cuerpos flotando y balanceándose, solos y magníficos. Habrá sombreros manipulados por un hombre que a su vez es manipulado. Habrá abrigos amontonados, chaquetas despojadas, abrigos amontonados, batas robadas, blusas despojadas, chaquetas desplegadas, seda goteando. Habrá violines, guitarras, teclados, percusión, objetos insólitos, accidentes felices, fanfarrias y cuerpos orquestales. Un circo intemporal y onírico que lleva el alma a lo más profundo de la humanidad.

Nachdem sie mit dem vorherigen Stück Bêtes de foire, petit théâtre de gestes und seinen rund 700 Aufführungen durch Frankreich und Europa gereist sind, kehren Bêtes de Foire mit einer anderen Geschichte zurück: Décrochez-moi-ça. Ein poetisches Quartett im Zirkuszelt.

Unter einem hängenden Bühnenbild, auf einer runden Bahn und in einer intimen Arena enthüllt sich ein einzigartiges Universum, in dem sich Ungeschicklichkeit und Kunststücke, Kleinigkeiten und Außergewöhnliches, Schein und Sein die Hand reichen. Es wird schwebende und schwingende Körper geben, einsam und wunderschön. Es wird Hüte geben, die von einem Mann manipuliert werden, der selbst manipuliert wird. Es werden Mäntel gestapelt, Jacken ausgezogen, Cabanjacken aufgehäuft, Gehrock gestohlen, Mieder ausgezogen, Blousons ausgebreitet, Seide getropft. Es wird Geigen, Gitarren, Keyboards, Schlagzeug, ungewöhnliche Objekte, glückliche Zufälle, fanfarenartige Wesen und orchestrierte Körper geben. Ein zeitloser und traumhafter Zirkus, der die Seelen bis in die Tiefen der Menschheit befördert.

