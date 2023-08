FESTIVAL D’AUTOMNE – TROBAS NOVAS 46 Allées Paul Riquet Béziers, 6 octobre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Le trio s’inspire des sources de la péninsule ibérique et du sud de la France pour des échanges où se croisent la poésie occitane, les modes arabo-andalous et créations personnelles. Leur musique évoque la rencontre, les chants et les exils de femmes et d’hommes de l’époque médiévale jusqu’à nos jours. Réservation dans nos bureaux d’informations touristiques..

46 Allées Paul Riquet

Béziers 34500 Hérault Occitanie



The trio draws its inspiration from the sources of the Iberian Peninsula and the south of France, exchanging Occitan poetry, Arabo-Andalusian modes and personal creations. Their music evokes the encounters, songs and exiles of men and women from medieval times to the present day. Bookings at our tourist information offices.

El trío se inspira en las fuentes de la Península Ibérica y del sur de Francia, combinando la poesía occitana, los estilos arábigo-andaluces y sus propias creaciones. Su música evoca los encuentros, las canciones y los exilios de hombres y mujeres desde la época medieval hasta nuestros días. Reservas en nuestras oficinas de información turística.

Das Trio lässt sich von den Quellen der iberischen Halbinsel und Südfrankreichs inspirieren, wo sich okzitanische Poesie, arabisch-andalusische Modi und eigene Kreationen kreuzen. Ihre Musik erinnert an die Begegnungen, Lieder und Exile von Frauen und Männern vom Mittelalter bis in die heutige Zeit. Reservierungen in unseren Touristeninformationsbüros.

